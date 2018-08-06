Саудівська Аравія відкликає посла з Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії відкликає свого посла з Канади і розглядає посла цієї країни в Ер-Ріад як персону нон грата. Про це повідомляє УНН з посиланням на Al Arabiya.
Як повідомляє телеканал, послу Канади у Саудівській Аравії дали 24 години на те, щоб покинути країну. Крім того, саудівці заморожують будь-які нові торгові угоди та інвестиції зі Канадою, залишаючи за собою право вжити й інших заходів.
Телеканал зазначає, що таку реакцію саудівської влади викликала заява канадського МЗС про “громадських активістів”. У п’ятницю, 3 серпня, зовнішньополітичне відомство Канади у Twitter висловило “серйозну стурбованість арештами цивільних активістів і борців за права жінок у Саудівській Аравії”. “Ми закликаємо саудівську владу негайно відпустити їх та інших мирних борців за права людини”, — говорилося в твіті канадського міністерства.
Затримання правозахисників у Саудівській Аравії привернули увагу ООН, писав The Guardian. Були заарештовані як мінімум 15 чоловік, включаючи Самар Бадаві і Нассім Аль-Садах.
У МЗС Саудівської Аравії заявили, що позиція МЗС Канади “викликає подив і є повністю некоректною”.
Нагадаємо, Саудівська Аравія тимчасово призупинить поставки нафти через Баб-ель-Мандебську протоку в зв’язку з нападом хуситів на два нафтові танкери біля берегів Ємену в Червоному морі.