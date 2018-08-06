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Саудовская Аравия отзывает посла из Канады

Саудовская Аравия отзывает посла из Канады

Киев  •  УНН

 • 9039 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии отзывает своего посла из Канады и рассматривает посла этой страны в Эр-Риаде как персону нон грата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Arabiya.

Как сообщает телеканал, послу Канады в Саудовской Аравии дали 24 часа на то, чтобы покинуть страну. Кроме того, саудовцы замораживают любые новые торговые соглашения и инвестиции с Канадой, оставляя за собой право принять и другие меры.

Телеканал отмечает, что такую ​​реакцию саудовских властей вызвало заявление канадского МИД об “общественных активистах”. В пятницу, 3 августа, внешнеполитическое ведомство Канады в Twitter выразило “серьезную обеспокоенность арестами гражданских активистов и борцов за права женщин в Саудовской Аравии”. “Мы призываем саудовские власти немедленно отпустить их и других мирных борцов за права человека”, — говорилось в твите канадского министерства.

Задержание правозащитников в Саудовской Аравии привлекли внимание ООН, писал The Guardian. Были арестованы как минимум 15 человек, включая Самар Бадави и Нассим Аль-Садах.

В МИД Саудовской Аравии заявили, что позиция МИД Канады “вызывает удивление и является абсолютно некорректной”.

Напомним, Саудовская Аравия временно приостановит поставки нефти через Баб-эль-Мандебский пролив в связи с нападением хуситов на два нефтяных танкера у берегов Йемена в Красном море.

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