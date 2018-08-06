У МЗС Канади заявили, що рішення Ер-Ріяда про висилку посла не змінить позицію Оттави
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Уряд Канади має намір далі відстоювати права людини, і рішення Ер-Ріяда про висилку канадського посла зі Саудівської Аравії не змінить цю позицію. Про це в понеділок заявила глава канадського зовнішньополітичного відомства Христя Фріланд, інформує УНН.
“Наша міжнародна політика привернула належну увагу в останні дні. Звичайно, я маю на увазі висилку канадського посла зі Саудівської Аравії, — заявила вона, коментуючи нинішній стан відносин між Оттавою та Ер-Ріядом. — Я буду гранично відверта: Канада завжди буде відстоювати права людини у Канаді і по всьому світу, а права жінок — це теж права людини”. Фріланд додала, що захист прав людей є невід’ємною частиною демократії.
3 серпня МЗС Канади висловило стурбованість зі приводу затримання громадських активістів у Саудівській Аравії і зажадав їх негайного звільнення. У понеділок зовнішньополітичне відомство Саудівської Аравії заявив, що позиція Канади “представляє собою відкрите втручання у внутрішні справи королівства” та “суперечить основам міжнародного права”.
У повідомленні МЗС країни також вказується, що Ер-Ріяд відкликає свого посла для консультацій, оголошує главу дипмісії Канади персоною нон грата і “призупиняє нові торгові і фінансові операції із Канадою”. Дії королівства підтримали ОАЕ, Бахрейн, Палестина і Рада співробітництва арабських держав Перської затоки. Саудівське відомство дало дипломату добу на те, щоб покинути країну.
Міністерство закордонних справ Канади висловило серйозну стурбованість висилкою і заявило, що “Оттава завжди буде захищати права людини”.