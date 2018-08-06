В МИД Канады заявили, что решение Эр-Рияда о высылке посла не изменит позицию Оттавы

“Наша международная политика привлекла должное внимание в последние дни. Конечно, я имею в виду высылку канадского посла из Саудовской Аравии, — заявила она, комментируя нынешнее состояние отношений между Оттавой и Эр-Риядом. — Я буду предельно откровенна: Канада всегда будет отстаивать права человека в Канаде и по всему миру, а права женщин — это тоже права человека”. Фриланд добавила, что защита прав людей является неотъемлемой частью демократии.

3 августа МИД Канады выразил обеспокоенность по поводу задержания общественных активистов в Саудовской Аравии и потребовал их немедленного освобождения. В понедельник внешнеполитическое ведомство Саудовской Аравии заявило, что позиция Канады “представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства” и “противоречит основам международного права”.

В сообщении МИД страны также указывается, что Эр-Рияд отзывает своего посла для консультаций, объявляет главу дипмиссии Канады персоной нон грата и “приостанавливает новые торговые и финансовые операции с Канадой”. Действия королевства поддержали ОАЭ, Бахрейн, Палестина и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Саудовское ведомство дало дипломату сутки на то, чтобы покинуть страну.

Министерство иностранных дел Канады выразило серьезную обеспокоенность высылкой и заявил, что “Оттава всегда будет защищать права человека”.