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В МИД Канады заявили, что решение Эр-Рияда о высылке посла не изменит позицию Оттавы

В МИД Канады заявили, что решение Эр-Рияда о высылке посла не изменит позицию Оттавы

Киев  •  УНН

 • 9241 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. Правительство Канады намерено дальше отстаивать права человека, и решение Эр-Рияда о высылке канадского посла из Саудовской Аравии не изменит эту позицию. Об этом в понедельник заявила глава канадского внешнеполитического ведомства Христя Фриланд, информирует УНН.

“Наша международная политика привлекла должное внимание в последние дни. Конечно, я имею в виду высылку канадского посла из Саудовской Аравии, — заявила она, комментируя нынешнее состояние отношений между Оттавой и Эр-Риядом. — Я буду предельно откровенна: Канада всегда будет отстаивать права человека в Канаде и по всему миру, а права женщин — это тоже права человека”. Фриланд добавила, что защита прав людей является неотъемлемой частью демократии.

3 августа МИД Канады выразил обеспокоенность по поводу задержания общественных активистов в Саудовской Аравии и потребовал их немедленного освобождения. В понедельник внешнеполитическое ведомство Саудовской Аравии заявило, что позиция Канады “представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства” и “противоречит основам международного права”.

В сообщении МИД страны также указывается, что Эр-Рияд отзывает своего посла для консультаций, объявляет главу дипмиссии Канады персоной нон грата и “приостанавливает новые торговые и финансовые операции с Канадой”. Действия королевства поддержали ОАЭ, Бахрейн, Палестина и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Саудовское ведомство дало дипломату сутки на то, чтобы покинуть страну.

Министерство иностранных дел Канады выразило серьезную обеспокоенность высылкой и заявил, что “Оттава всегда будет защищать права человека”.

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