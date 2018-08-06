Авиакомпания Saudi Arabian Airlines приостановит полеты в и из Торонто
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Саудовская авиакомпания Saudi Arabian Airlines заявила о планах прекратить полеты в и из Торонто на фоне дипломатического кризиса, разгоревшегося между Эр-Риядом и Оттавой. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в понедельник на ее официальной странице в Twitter, сообщает УНН.
“Объявляем о немедленной отмене бронирования на рейсы в Торонто и прекращение всех полетов в и из Торонто, начиная с 13 августа”, — информировал саудовский авиаперевозчик. Ранее министерство образования королевства заявило о прекращении действия совместных учебных программ с Канадой и отправке студентов, обучающихся там, в другие учебные заведения.
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3 августа МИД Канады выразило обеспокоенность по поводу задержания общественных активистов в Саудовской Аравии и потребовало их немедленного освобождения. В понедельник внешнеполитическое ведомство Саудовской Аравии заявило, что позиция Канады “представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства” и “противоречит основам международного права”.
В сообщении МИД страны также указывается, что Эр-Рияд отзывает своего посла для консультаций, объявляет главу дипмиссии Канады персоной нон грата и “приостанавливает новые торговые и финансовые операции с Канадой”. Действия королевства поддержали ОАЭ, Бахрейн, Палестина и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Саудовское ведомство дало дипломату сутки на то, чтобы покинуть страну.
Министерство иностранных дел Канады выразило серьезную обеспокоенность высылкой и заявил, что “Оттава всегда будет защищать права человека”.