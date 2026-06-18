Камерун заявил, что перехваченный британскими военными танкер не имел права ходить под его флагом

Камерун отмежевался от нефтяного танкера Smyrtos, который в прошлые выходные был перехвачен британскими силами в Ла-Манше по подозрению в перевозке российской нефти в обход санкций. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Министр транспорта Камеруна Жан Эрнест Массена Нгалле Бибехе заявил, что судно не числится в морском реестре страны и было исключено из него еще в конце мая.

Судно Smyrtos с номером IMO 9389100 было официально вычеркнуто из Международного реестра судов Камеруна 26 мая 2024 года, став 39-м судном, которое Камерун исключил из списка судов недавно в рамках усилий по очистке и защите камерунского флага – говорится в заявлении министра.

Перехват танкера

14 июня сотрудники Королевской морской пехоты Великобритании и Национального агентства по борьбе с преступностью поднялись на борт Smyrtos и перехватили судно.

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По данным британской стороны, танкер использовал фальшивый камерунский флаг и подозревался в контрабанде российской нефти на международные рынки.

Камерун усиливает контроль

Reuters также отмечает, что две недели назад французские власти при поддержке Великобритании перехватили в Атлантическом океане еще один нефтяной танкер под флагом Камеруна, который предположительно был связан с россией.

Камерун осуждает мошенническое использование своего флага несанкционированными судами и призывает международное морское сообщество принять решительные меры против таких злоупотреблений – заявил Нгалле Бибехе.

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