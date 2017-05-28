КамАЗ совершил наезд на велосипедиста в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 мая. УНН. Сегодня, водитель автомобиля КамАЗ совершил наезд на 52-летнего велосипедиста на вул.Бобринецький путь в Кропивницкому. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в патрульной полиции Кропивницкого.
По предварительной информации, водитель грузовика не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, в результате чего авто перевернулось на бок и задело бортом велосипедиста.
В результате ДТП пострадавшего госпитализировали в местную больницу скорой помощи с предварительным диагнозом - ушиб позвоночника, постравматичний шок.
На месте происшествия работала следственно - оперативная группа.
фото: "Златополь"
Напомним, 27 мая в результате ДТП на Львовщине один человек погиб, пострадали дети .