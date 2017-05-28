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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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КамАЗ скоїв наїзд на велосипедиста у Кропивницькому

Київ • УНН

 • 6695 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні, водій автомобіля КамАЗ скоїв наїзд на 52-річного велосипедиста на вул.Бобринецький шлях у Кропивницькому. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у Патрульній поліції Кропивницького.

КамАЗ скоїв наїзд на велосипедиста у Кропивницькому

За попередньою інформацією, водій вантажівки не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, через що авто перекинулося на бік і зачепило бортом велосипедиста.

У результаті ДТП потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні швидкої допомоги з попереднім діагнозом — забій хребта, постравматичний шок.

На місці події працювала слідчо — оперативна група.

фото: "Златопіль"

Нагадаємо, 27 травня внаслідок ДТП на Львівщині одна людина загинула, постраждали діти.

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