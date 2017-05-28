КамАЗ скоїв наїзд на велосипедиста у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 травня. УНН. Сьогодні, водій автомобіля КамАЗ скоїв наїзд на 52-річного велосипедиста на вул.Бобринецький шлях у Кропивницькому. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили у Патрульній поліції Кропивницького.
За попередньою інформацією, водій вантажівки не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, через що авто перекинулося на бік і зачепило бортом велосипедиста.
У результаті ДТП потерпілого госпіталізували до місцевої лікарні швидкої допомоги з попереднім діагнозом — забій хребта, постравматичний шок.
На місці події працювала слідчо — оперативна група.
фото: "Златопіль"
Нагадаємо, 27 травня внаслідок ДТП на Львівщині одна людина загинула, постраждали діти.