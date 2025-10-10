Калифорнийская компания отзывает более 111 тонн макарон из-за смертельной бактерии - AP
Киев • УНН
Калифорнийская компания Nate's Fine Foods отозвала почти 245 000 фунтов предварительно приготовленных макаронных изделий из-за обнаружения бактерии листерии. Этот штамм листерии вызвал вспышку заболевания по всей стране, в результате которой погибли четыре человека и 20 заболели.
Подробности
Как сообщает АР, отозваны тысячи ящиков лингвини, феттучини, пенне и других видов пасты, которые поставлялись крупным производителям готовых блюд и салатов из пасты. Тесты показали, что макароны содержат тот же штамм листерии, что был обнаружен в куриных феттучини Альфредо и лингвини с фрикадельками, связанных со вспышкой, в результате которой с августа погибло четыре человека, а еще 20 заболели. Последний случай зафиксирован 11 сентября.
Компания FreshRealm из Сан-Клементе подтвердила связь продуктов со вспышкой с помощью генетического секвенирования. Некоторые продуктовые магазины уже отозвали блюда, изготовленные из макарон Nate's Fine Foods. FDA и Министерство сельского хозяйства США призывают потребителей не употреблять эти продукты и возвращать их в магазины для возмещения или утилизировать.
