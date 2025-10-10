$41.400.09
УНН Lite
Калифорнийская компания отзывает более 111 тонн макарон из-за смертельной бактерии - AP

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

Калифорнийская компания Nate's Fine Foods отозвала почти 245 000 фунтов предварительно приготовленных макаронных изделий из-за обнаружения бактерии листерии. Этот штамм листерии вызвал вспышку заболевания по всей стране, в результате которой погибли четыре человека и 20 заболели.

Калифорнийская компания отзывает более 111 тонн макарон из-за смертельной бактерии - AP

Калифорнийская компания Nate's Fine Foods отозвала почти 245 000 фунтов (более 111 тонн) предварительно сваренных макаронных изделий после обнаружения смертельно опасной бактерии листерии, которая вызвала вспышку болезни по всей стране. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Подробности

Как сообщает АР, отозваны тысячи ящиков лингвини, феттучини, пенне и других видов пасты, которые поставлялись крупным производителям готовых блюд и салатов из пасты. Тесты показали, что макароны содержат тот же штамм листерии, что был обнаружен в куриных феттучини Альфредо и лингвини с фрикадельками, связанных со вспышкой, в результате которой с августа погибло четыре человека, а еще 20 заболели. Последний случай зафиксирован 11 сентября.

Компания FreshRealm из Сан-Клементе подтвердила связь продуктов со вспышкой с помощью генетического секвенирования. Некоторые продуктовые магазины уже отозвали блюда, изготовленные из макарон Nate's Fine Foods. FDA и Министерство сельского хозяйства США призывают потребителей не употреблять эти продукты и возвращать их в магазины для возмещения или утилизировать.

Степан Гафтко

ЗдоровьеНовости Мира
