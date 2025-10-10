Компанія з Каліфорнії відкликає понад 111 тонн макаронів через смертельну бактерію - АР
Каліфорнійська компанія Nate's Fine Foods відкликала майже 245 000 фунтів (понад 111 тонн) попередньо зварених макаронних виробів після виявлення смертельно небезпечної бактерії лістерії, яка спричинила спалах хвороби по всій країні. Про це повідомляє АР, пише УНН.
Як повідомляє АР, відкликано тисячі ящиків лінгвіні, феттучіні, пенне та інших видів пасти, які постачалися великим виробникам готових страв і салатів із пасти. Тести показали, що макарони містять той самий штам лістерії, що був виявлений у курячих феттучіні Альфредо та лінгвіні з фрикадельками, пов’язаних зі спалахом, у результаті якого з серпня загинуло чотири людини, а ще 20 захворіли. Останній випадок зафіксовано 11 вересня.
Компанія FreshRealm із Сан-Клементе підтвердила зв’язок продуктів зі спалахом за допомогою генетичного секвенування. Деякі продуктові магазини вже відкликали страви, виготовлені з макаронів Nate's Fine Foods. FDA та Міністерство сільського господарства США закликають споживачів не вживати ці продукти та повертати їх до магазинів для відшкодування або утилізувати.
