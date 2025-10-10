Компанія з Каліфорнії відкликає понад 111 тонн макаронів через смертельну бактерію - АР

$41.400.09
48.140.04
ukenru
00:08 • 11396 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 28025 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 24863 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 31359 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 35474 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 57578 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 54461 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27581 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22858 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 45724 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярнi новини
У Києві через масовану атаку БпЛА можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням - Кличко 9 жовтня, 21:29 • 11054 перегляди
У КМВА прокоментували ситуацію щодо можливих перебоїв зі світлом і водою в столиці9 жовтня, 22:12 • 10453 перегляди
Через атаку рф у Києві горить багатоповерхівка: є постраждалі, людей евакуюють23:27 • 25715 перегляди
Атака рф на Київ: восьмеро постраждалих, є перебої зі світлом00:22 • 10775 перегляди
Руйнування та людські жертви: Федоров показав наслідки нічної атаки на ЗапоріжжяPhotoVideo02:12 • 3966 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 44287 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 57575 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 54459 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 45722 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 77193 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Александр Стубб
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Крим
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 44287 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 21654 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 36094 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 52697 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 66360 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Washington Post
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
E-6 Mercury

Компанія з Каліфорнії відкликає понад 111 тонн макаронів через смертельну бактерію - АР

Київ • УНН

 • 1242 перегляди

Каліфорнійська компанія Nate's Fine Foods відкликала майже 245 000 фунтів попередньо зварених макаронних виробів через виявлення бактерії лістерії. Цей штам лістерії спричинив спалах хвороби по всій країні, внаслідок якого загинуло чотири людини та 20 захворіли.

Компанія з Каліфорнії відкликає понад 111 тонн макаронів через смертельну бактерію - АР

Каліфорнійська компанія Nate's Fine Foods відкликала майже 245 000 фунтів (понад 111 тонн) попередньо зварених макаронних виробів після виявлення смертельно небезпечної бактерії лістерії, яка спричинила спалах хвороби по всій країні. Про це повідомляє АР, пише УНН.

Деталі

Як повідомляє АР, відкликано тисячі ящиків лінгвіні, феттучіні, пенне та інших видів пасти, які постачалися великим виробникам готових страв і салатів із пасти. Тести показали, що макарони містять той самий штам лістерії, що був виявлений у курячих феттучіні Альфредо та лінгвіні з фрикадельками, пов’язаних зі спалахом, у результаті якого з серпня загинуло чотири людини, а ще 20 захворіли. Останній випадок зафіксовано 11 вересня.

Поширювали в Україні новий небезпечний наркотик: викрито групу з 29 осіб09.10.25, 15:47 • 2740 переглядiв

Компанія FreshRealm із Сан-Клементе підтвердила зв’язок продуктів зі спалахом за допомогою генетичного секвенування. Деякі продуктові магазини вже відкликали страви, виготовлені з макаронів Nate's Fine Foods. FDA та Міністерство сільського господарства США закликають споживачів не вживати ці продукти та повертати їх до магазинів для відшкодування або утилізувати.

В Індонезії понад 1000 дітей отруїлися їжею з державної програми харчування в школах 25.09.25, 14:44 • 2403 перегляди

Степан Гафтко

Здоров'яНовини Світу
Індонезія