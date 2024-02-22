Как руками бизнеса убрать общественный контроль? - глава СОК БЭБ возмущен законопроектом Железняка
Киев • УНН
Тарас Котов раскритиковал законопроект о перезагрузке БЭБ авторства народного депутата Ярослава Железняка.
Общественный активист и председатель Совета общественного контроля Бюро экономической безопасности Тарас Котов раскритиковал законопроект о перезагрузке БЭБ авторства народного депутата Ярослава Железняка, пишет УНН.
По его мнению, оба законопроекта не идеальны, но Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Бюро экономической безопасности Украины" и другие законы Украины относительно усовершенствования работы Бюро 10439-2 полностью исключает из членов кадровой комиссии представителей общественности и в частности Совет общественного контроля, который изначально приложил максимум усилий для очистки Бюро.
"Я почему-то вижу, что члены СОК в кадровой комиссии не совсем надо, там и так порядочек. Я вижу в этом простой интерес - плохих предшественников снять, рассказав об их преступлениях, но их святых преемников взять не на таких условиях, чтобы они не мутились, а на таких условиях, чтобы их мутки были не так заметны. Чтобы они продержались дольше", - отметил Котов на своей странице в Facebook.
Котов также напомнил, что за него отдали голоса 23 тысячи человек, а позже именно РГК обратила внимание на непрозрачное проведение конкурсов Мельником, а затем предоставило информацию на временную следственную комиссию Верховной Рады, которую возглавлял Ярослав Железняк. Однако нардеп сначала отстранил активистов от участия в заседаниях ВСК, а позже исключил норму о приобщении Совета общественного контроля в состав комиссий, которые будут проводить переаттестацию.
"Когда Совет общественного контроля это все фиксировал, информировал об этом и предоставлял альтернативные предложения, НИКОГО из уважаемых отцов победы под БЭБами там не стояло и рядом. Все они появились только тогда, когда речь пошла о том, кто будет следующим обладателем кольца, возглавит БЭБ, и на каких условиях. Надеюсь, что люди, которые добились значительных результатов в реформировании налоговой, справятся дальше лучше", - с иронией пишет глава СОК БЭБ Тарас Котов.
Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики 21 февраля рекомендовал принять правительственный законопроект 10439 о внесении изменений в Закон "О Бюро экономической безопасности Украины" относительно усовершенствования работы Бюро за основу. А два альтернативных к нему, поданных депутатами, отклонить.
Как руками бизнеса убрать общественный контроль? - глава СОК БЭБ возмущен законопроектом Железняка
Тарас Котов раскритиковал законопроект о перезагрузке БЭБ авторства народного депутата Ярослава Железняка.
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