Как работает шведский "Archer" в Донецкой области

С начала года на вооружении защитников Донетчины появились новейшие шведские артиллерийские системы "Archer". Как из них наши защитники отрабатывают по врагу показали Сухопутные войска ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на фотографиях снята работа артиллеристов Вооруженных сил Украины, а именно как они уничтожают российские войска из самоходных артиллерийских установок "Archer" в январе 2024 года в Донецкой области.

Украинские артиллеристы подчеркивают, что новейшие шведские артсистемы "Archer" способны быстро и точно отрабатывать по целям.

Фото снял Роман Чоп в 45 ОАБр.

Минобороны Швеции подтвердило, что САУ Archer уже в Украине. Передали восемь единиц

Дополнительно

Archer - шведская 155-мм самоходная артиллерийская установка на базе шасси Volvo A30D 6×6. Ее дальность стрельбы - 30-60 км. Может осуществлять 20 выстрелов за 2,5 минуты и двигаться со скоростью 65 км/ч. Дальность хода - 650 км.