Як працює шведський "Archer" на Донеччині
Київ • УНН
Українські сили в Донецьку використовують шведські артилерійські системи "Арчер" для точних ударів по російських військах; Швеція підтвердила поставку восьми одиниць.
Від початку року на озброєнні захисників Донеччини з’явились новітні шведські артилерійські системи "Archer". Як із них наші оборонці відпрацьовують по ворогу показали Сухопутні війська ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Зазаначається, що на світлинах знята робота артилеристів Збройних сил України, а саме як вони знищують російські війська з самохідних артилерійських установок "Archer" в січні 2024 року на Донеччині.
Українські артилеристи підкреслюють, що новітні шведські артсистеми " Archer" здатні швидко та точно відпрацьовувати по цілям.
Фото відзняв Роман Чоп у 45 ОАБр.
Міноборони Швеції підтвердили, що САУ Archer вже в Україні. Передали вісім одиниць04.11.23, 09:57 • 126181 перегляд
Додатково
Archer — шведська 155-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі Volvo A30D 6×6. Її дальність стрілянини — 30-60 км. Може здійснювати 20 пострілів за 2,5 хвилини та рухатися зі швидкістю 65 км/год. Дальність ходу — 650 км.