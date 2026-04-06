Нардепа Качного заподозрили в незаконном обогащении на почти 13 млн грн
Как визит Зеленского в Сирию открывает новые возможности для Украины
В Украину идут заморозки и штормовой ветер, есть угроза для плодовых деревьев
Стоимость домашней пасхи в 2026 году выросла на 12% - аналитики
Посылки, цифровые платформы, военный сбор. Комитет одобрил налоговые изменения из пакета МВФ, далее - голосование ВР
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
Как правильно обрезать виноград весной и осенью, чтобы получить щедрый урожай

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Регулярное удаление лишних побегов и формирование куста улучшает качество ягод. Весной убирают сухие ветки, а осенью формируют основу лозы на следующий год.

Обрезка винограда напрямую влияет на урожайность и качество ягод, именно поэтому нужно уметь правильно формировать растение заранее. Подробнее о том, как правильно обрезать виноград и почему это необходимо, расскажет УНН.

Почему обрезка винограда необходима

Обрезка выполняет сразу две важные функции – улучшает плодоношение и помогает проредить куст. Без этого виноград быстро зарастает и питательные вещества распределяются неравномерно. В результате основные силы растение тратит на верхушки и листья, тогда как нижние части лозы формируют слабые или вовсе отсутствующие грозди. Именно поэтому регулярное удаление лишних побегов и правильное формирование куста позволяет повысить качество урожая. Также дополнительно применяют пасынкование для удаления молодых побегов, растущих в пазухах листьев. Это помогает растению не тратить лишнюю энергию.

Основные правила обрезки

Чтобы виноград хорошо развивался, важно соблюдать базовые рекомендации. В частности, длина лозы не должна превышать примерно 180 см, а ее оптимальная толщина в пределах 6-12 мм.

Слишком тонкие или, наоборот, грубые побеги, как правило, удаляют. При обрезке важно оставлять небольшой пенек над почкой размером около 3 см, а также действует простое правило: чем толще лоза, тем больше почек на ней можно оставить.

Отдельное внимание стоит уделять листьям – все, что затеняет грозди, лучше убрать, потому что это позволяет ягодам получать больше света и лучше вызревать.

Весенняя обрезка винограда

Весной лозу формируют после зимы, когда становится понятно, какие побеги хорошо пережили холод. В этот период нужно обрезать сухие, поврежденные и слабые ветви, а также вертикальные прошлогодние побеги. Если есть сомнения относительно состояния растения после морозов, то можно ориентироваться по почкам. Если почка внутри зеленая, то значит живая, а вот коричневая свидетельствует о подмерзании. В таком случае оставляют больше здоровых почек, чтобы компенсировать потери.

Также весной обрезают побеги, которые уже отплодоносили, и проводят пасынкование. После цветения рекомендуется немного проредить листья, чтобы грозди лучше развивались.

Осенняя обрезка как основной этап

Осеннюю обрезку считают главной, ведь именно она формирует куст на следующий сезон. Ее проводят после первых заморозков, когда опадают листья и хорошо видна структура лозы.

В первые годы выращивания постепенно формируют основу куста, так называемые "рукава", которые со временем становятся главными ветвями. Молодые побеги регулярно укорачивают, оставляя несколько почек для дальнейшего роста. Также во время обрезки оставляют так называемые сучки замещения – это короткие побеги, из которых впоследствии формируются новые ветви для плодоношения, но старые ветви, которые уже дали урожай, удаляют.

Как формировать куст и что учесть

Способ формирования винограда зависит от сорта и его устойчивости к морозам. Некоторые кусты выращивают на штамбе и не укрывают на зиму, другие же нуждаются в укрытии, поэтому их снимают с опоры и укладывают на землю. В целом, формирование куста длится несколько лет, а за это время создается прочная структура, которая обеспечивает стабильный урожай в будущем.

Итак, обрезка винограда требует внимательности и практики, но именно она является основой хорошего урожая. Соблюдая простые правила и регулярно ухаживая за лозой, можно получать крупные, сочные и вкусные ягоды каждый год.

Алла Киосак

