Як правильно обрізати виноград навесні та восени, щоб отримати щедрий урожай

Регулярне видалення зайвих пагонів та формування куща покращує якість ягід. Навесні прибирають сухі гілки, а восени формують основу лози на наступний рік.

Обрізка винограду безпосередньо впливає на врожайність і якість ягід, саме тому  треба вміти правильно формувати рослину заздалегідь. Детальніше про те, як правильно обрізати виноград та чому це необхідно, розповість УНН.

Чому обрізка винограду необхідна

Обрізка виконує одразу дві важливі функції – покращує плодоношення і допомагає розрідити кущ. Без цього виноград швидко заростає і поживні речовини розподіляються нерівномірно. У результаті основні сили рослина витрачає на верхівки та листя, тоді як нижні частини лози формують слабкі або зовсім відсутні грона. Саме тому регулярне видалення зайвих пагонів і правильне формування куща дозволяє підвищити якість урожаю. Також, додатково застосовують пасинкування для видалення молодих пагонів, які ростуть у пазухах листя. Це допомагає рослині не витрачати зайву енергію.

Основні правила обрізки

Щоб виноград добре розвивався, важливо дотримуватися базових рекомендацій. Зокрема, довжина лози не має перевищувати приблизно 180 см, а її оптимальна товщина у межах 6-12 мм.

Занадто тонкі або, навпаки, грубі пагони, зазвичай, видаляють. При обрізці важливо залишати невеликий пеньок над брунькою розміром близько 3 см, а також діє просте правило: чим товстіша лоза, тим більше бруньок на ній можна залишити.

Окрему увагу варто приділяти листю - усе, що затіняє грона, краще прибрати, бо це дозволяє ягодам отримувати більше світла і краще визрівати.

Весняна обрізка винограду

Навесні лозу формують після зими, коли стає зрозуміло, які пагони добре пережили холод. У цей період треба обрізати сухі, пошкоджені та слабкі гілки, а також вертикальні торішні пагони. Якщо є сумніви щодо стану рослини після морозів, то можна орієнтуватись по бруньках. Якщо брунька всередині зелена, то значить жива, а от коричнева свідчить про підмерзання. У такому випадку залишають більше здорових бруньок, щоб компенсувати втрати.

Також навесні обрізають пагони, які вже відплодоносили, і проводять пасинкування. Після цвітіння рекомендується трохи розрідити листя, щоб грона краще розвивалися.

Осіння обрізка як основний етап

Осінню обрізку вважають головною, адже саме вона формує кущ на наступний сезон. Її проводять після перших заморозків, коли опадає листя і добре видно структуру лози.

У перші роки вирощування поступово формують основу куща, так звані "рукави", які з часом стають головними гілками. Молоді пагони регулярно вкорочують, залишаючи кілька бруньок для подальшого росту. Також під час обрізки залишають так звані сучки заміщення - це короткі пагони, з яких згодом формуються нові гілки для плодоношення, але старі гілки, які вже дали врожай, видаляють.

Як формувати кущ і що врахувати

Спосіб формування винограду залежить від сорту та його стійкості до морозів. Деякі кущі вирощують на штамбі й не вкривають на зиму, інші ж потребують укриття, тому  їх знімають з опори та вкладають на землю. Загалом, формування куща триває кілька років, а за цей час створюється міцна структура, яка забезпечує стабільний урожай у майбутньому.

Отже, обрізка винограду потребує уважності та практики, але саме вона є основою гарного врожаю. Дотримуючись простих правил і регулярно доглядаючи за лозою, можна отримати великі, соковиті та смачні ягоди щороку.

