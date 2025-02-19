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Как подписывать документы у нотариуса, если есть физические ограничения: в Минюсте объяснили

Киев  •  УНН

 • 11041 просмотра

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Минюст разъяснил порядок подписания документов для лиц с физическими ограничениями через представителя в присутствии нотариуса. Определены особые условия для удостоверения завещаний и работы с людьми, имеющими недостатки зрения или слуха.

Лица с физическими ограничениями могут подписывать документы через представителя в присутствии нотариуса, если самостоятельно это сделать невозможно. Об этом пишет Министерство юстиции, передает УНН.

Для обеспечения реализации прав лиц с физическими нарушениями существует определенный порядок, который гарантирует обеспечение волеизъявления человека и юридическую силу документа,

- говорится в сообщении.

Если человек не может подписать документ из-за физического недостатка или болезни, он может поручить это сделать другому лицу в его присутствии и нотариуса. В таком случае в тексте документа указывают причину, почему человек не подписал его самостоятельно. Важно, что не может подписывать документ лицо, в пользу которого он удостоверяется.

Если человек не может прочитать документ из-за проблем со зрением, нотариус зачитывает его вслух, и на документе делается соответствующая отметка. Если же у человека нарушения слуха или речи, и он может читать, он имеет право подписать документ сам. Если же он не может подписать из-за физических ограничений, обязательно должно присутствовать лицо (сурдопереводчик), которое подтвердит, что содержание документа соответствует волеизъявлению этого человека. Подпись сурдопереводчика ставится после текста документа. Все подписи на документе должны быть выполнены собственноручно.

Особенности удостоверения завещания

1. Если завещатель не может подписать завещание из-за физического ограничения, документ может быть подписан другим лицом по его поручению в присутствии нотариуса.

2. Если завещатель не может прочитать завещание, удостоверение должно происходить при наличии не менее двух свидетелей, которые должны быть полностью дееспособными.

3. Свидетелями не могут быть:

- нотариус или другое должностное лицо, удостоверяющее завещание;

- наследники по завещанию;

- члены семьи или близкие родственники наследников;

- лица, которые не могут прочитать или подписать завещание.

4. Свидетели, присутствующие при удостоверении завещания, должны зачитать его вслух и подписать документ.

5. В текст завещания вносятся сведения о личности свидетелей.

6. Использование факсимильной подписи при удостоверении завещания не допускается.

7. В случае невозможности явиться к нотариусу, удостоверение завещания может происходить вне нотариального помещения, но в пределах нотариального округа (дома, в больнице, по месту юридического лица и т.п.). В удостоверяющей надписи указывается место и причина, почему действие было совершено вне помещения.

Напомним

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Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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