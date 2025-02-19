Як підписувати документи у нотаріуса, якщо є фізичні обмеження: у Мін’юсті пояснили

Особи з фізичними обмеженнями можуть підписувати документи через представника в присутності нотаріуса, якщо самостійно це зробити неможливо. Про це пише Міністерство юстиції, передає УНН.



Для забезпечення реалізації прав осіб з фізичними порушеннями існує певний порядок, який гарантує забезпечення волевиявлення людини та юридичну чинність документа, - йдеться у повідомленні.

Якщо людина не може підписати документ через фізичну ваду або хворобу, вона може доручити це зробити іншій особі в її присутності та нотаріуса. У такому випадку в тексті документа вказують причину, чому людина не підписала його самостійно. Важливо, що не може підписувати документ особа, на користь якої він посвідчується.

Якщо людина не може прочитати документ через проблеми із зором, нотаріус зачитує його вголос, і на документі робиться відповідна відмітка. Якщо ж у людини порушення слуху або мовлення, і вона може читати, вона має право підписати документ сама. Якщо ж вона не може підписати через фізичні обмеження, обов’язково має бути присутня особа (сурдоперекладач), яка підтвердить, що зміст документа відповідає волевиявленню цієї людини. Підпис сурдоперекладача ставиться після тексту документа. Усі підписи на документі повинні бути виконані власноручно.

Особливості посвідчення заповіту

1. Якщо заповідач не може підписати заповіт через фізичне обмеження, документ може бути підписаний іншою особою за його дорученням у присутності нотаріуса.

2. Якщо заповідач не може прочитати заповіт, посвідчення має відбуватися при наявності не менше двох свідків, які повинні бути повністю дієздатними.

3. Свідками не можуть бути:

- нотаріус або інша посадова особа, що посвідчує заповіт;

- спадкоємці за заповітом;

- члени родини чи близькі родичі спадкоємців;

- особи, які не можуть прочитати або підписати заповіт.

4. Свідки, присутні при посвідченні заповіту, мають зачитати його вголос та підписати документ.

5. В текст заповіту вносяться відомості про особу свідків.

6. Використання факсимільного підпису при посвідченні заповіту не допускається.

7. У разі неможливості з’явитися до нотаріуса, посвідчення заповіту може відбуватися поза нотаріальним приміщенням, але в межах нотаріального округу (удома, в лікарні, за місцем юридичної особи тощо). У посвідчувальному написі вказується місце та причина, чому дія була вчинена поза приміщенням.

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