Как оформить ID-карту: какие документы нужны
Киев • УНН
Для участия в УМТ 2025 года выпускникам необходимо оформить ID-карту до начала регистрации 6 марта. Процесс оформления первой ID-карты бесплатный и занимает 20 рабочих дней.
Выпускники школ, других учебных заведений общего среднего образования и лица, которые планируют сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ), должны оформить ID-карту.
Как ее оформить объясняет Правительство online, пишет УНН.
Детали
Регистрация для участия в основных сессиях НМТ начинается 6 марта и продлится до 3 апреля 2025 года. Срок изготовления первой ID-карты составляет 20 рабочих дней
Как оформить ID-карту?
Для этого необходимо обратиться в центр обслуживания «Паспортный сервис» или в ЦПАУ с соответствующим заявлением.
Необходимые документы:
свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения;
паспорт гражданина Украины обоих или одного из родителей;
регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
выписка из реестра территориальной общины о регистрации места жительства (при наличии).
Кроме того, услуга по оформлению первого паспорта гражданина Украины является бесплатной.
Напомним
Ранее УНН писал, С 1 января 2025 года в Украине сменяется стоимость оформления биометрических документов. ID-карта будет стоить от 558 грн, а загранпаспорт - от 1042 грн.