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Как оформить ID-карту: какие документы нужны

Киев  •  УНН

 • 2324 просмотра

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Для участия в УМТ 2025 года выпускникам необходимо оформить ID-карту до начала регистрации 6 марта. Процесс оформления первой ID-карты бесплатный и занимает 20 рабочих дней.

Выпускники школ, других учебных заведений общего среднего образования и лица, которые планируют сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ), должны оформить ID-карту.

Как ее оформить объясняет Правительство online, пишет УНН.

Детали 

Регистрация для участия в основных сессиях НМТ начинается 6 марта и продлится до 3 апреля 2025 года. Срок изготовления первой ID-карты составляет 20 рабочих дней

- говорится в сообщении.

Как оформить ID-карту?

Для этого необходимо обратиться в центр обслуживания «Паспортный сервис» или в ЦПАУ с соответствующим заявлением.

Необходимые документы:

свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения;

паспорт гражданина Украины обоих или одного из родителей;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

выписка из реестра территориальной общины о регистрации места жительства (при наличии).

Кроме того, услуга по оформлению первого паспорта гражданина Украины является бесплатной. 

Напомним 

Ранее УНН писал, С 1 января 2025 года в Украине сменяется стоимость оформления биометрических документов. ID-карта будет стоить от 558 грн, а загранпаспорт - от 1042 грн.

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоТехнологии
ukrainaУкраина

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