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Як оформити ID-картку: які документи потрібні

Як оформити ID-картку: які документи потрібні

Київ • УНН

 • 34251 перегляди

Для участі в НМТ 2025 року випускникам необхідно оформити ID-картку до початку реєстрації 6 березня. Процес оформлення першої ID-картки безкоштовний та займає 20 робочих днів.

Випускники шкіл, інших навчальних закладів загальної середньої освіти та особи, які планують здавати Національний мультипредметний тест (НМТ), повинні оформити ID-картку.

Як її оформити пояснює Уряд online, пише УНН.

Деталі 

Реєстрація для участі в основних сесіях НМТ розпочинається 6 березня і триватиме до 3 квітня 2025 року. Термін виготовлення першої ID-картки складає 20 робочих днів

- йдеться у повідомленні.

Як оформити ID-картку?

Для цього необхідно звернутися до центру обслуговування "Паспортний сервіс" або у ЦНАП із відповідною заявою.

Необхідні документи:

● свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження;

● паспорт громадянина України обох або одного з батьків;

● реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

● витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання (за наявності).

Крім того, послуга з оформлення першого паспорта громадянина України є безкоштовною. 

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, З 1 січня 2025 року в Україні зміниться вартість оформлення біометричних документів. ID-картка коштуватиме від 558 грн, а закордонний паспорт - від 1042 грн.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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