Як оформити ID-картку: які документи потрібні
Київ • УНН
Для участі в НМТ 2025 року випускникам необхідно оформити ID-картку до початку реєстрації 6 березня. Процес оформлення першої ID-картки безкоштовний та займає 20 робочих днів.
Випускники шкіл, інших навчальних закладів загальної середньої освіти та особи, які планують здавати Національний мультипредметний тест (НМТ), повинні оформити ID-картку.
Як її оформити пояснює Уряд online, пише УНН.
Деталі
Реєстрація для участі в основних сесіях НМТ розпочинається 6 березня і триватиме до 3 квітня 2025 року. Термін виготовлення першої ID-картки складає 20 робочих днів
Як оформити ID-картку?
Для цього необхідно звернутися до центру обслуговування "Паспортний сервіс" або у ЦНАП із відповідною заявою.
Необхідні документи:
● свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження;
● паспорт громадянина України обох або одного з батьків;
● реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
● витяг з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання (за наявності).
Крім того, послуга з оформлення першого паспорта громадянина України є безкоштовною.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, З 1 січня 2025 року в Україні зміниться вартість оформлення біометричних документів. ID-картка коштуватиме від 558 грн, а закордонний паспорт - від 1042 грн.