ukenru
Эксклюзив
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.3м/с
58%
741мм
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Ольга Фреймут
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сумская область
Государственная граница Украины
Польша
Реклама
УНН Lite
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело13:44 • 1562 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 8988 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 34833 просмотра
Трейлер нового сериала о Гарри Поттере установил исторический рекорд просмотровVideo28 марта, 13:27 • 34317 просмотра
Трамп рассматривает возможность переименовать Ормузский пролив в свою честь после взятия под контроль - СМИVideo28 марта, 12:57 • 34889 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Фильм
Шахед-136

Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают

Киев • УНН

 • 6602 просмотра

Нутрициолог Наталья Ленькова советует постепенно увеличивать калорийность на 100-200 калорий еженедельно. Важно сместить акцент на силовые тренировки.

Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают

Во время и после диеты самое сложное — не похудеть, а удержать результат, потому что в этот период организм ведет себя иначе, а привычки часто возвращают человека к стартовой точке. Подробнее о том, как правильно выйти из диеты и не свести все усилия на нет - рассказала журналистке УНН тренер, нутрициолог Натали Ленькова. 

После периода ограничений организм переходит в режим восстановления и пытается компенсировать дефицит, говорит эксперт. Именно поэтому резкое возвращение к привычному питанию часто заканчивается быстрым набором веса. 

После завершения диеты самое важное – не разрушить результат резким возвращением к старому образу жизни. Организм после дефицита калорий находится в состоянии, когда он максимально эффективно накапливает энергию, поэтому любой резкий "плюс" по калориям может быстро отразиться на весе. Именно поэтому выход из диеты должен быть постепенным. Оптимальный вариант — поэтапно увеличивать калорийность рациона, примерно на 100–200 калорий еженедельно 

– отмечает Натали Ленькова.

Натали Ленькова утверждает, что отдельное внимание стоит уделить и физической активности, ведь после диеты меняется и ресурс организма. В этот период важно адаптировать тренировки к новым условиям.

После диеты тренировки действительно стоит пересмотреть. В период похудения основная цель – сохранить мышечную массу, поэтому нагрузки, как правило, подстраиваются под дефицит калорий и ограниченный ресурс организма. Когда диета завершается и энергии становится больше, есть смысл изменить фокус: постепенно повышать интенсивность, работать над силовыми показателями и качеством тела. Часто целесообразно уменьшить объем кардио и сделать больший акцент на силовых тренировках 

– отметила нутрициолог.

Еще один ключевой момент — это психологический переход от ограничений к стабильности. Часто именно здесь люди больше всего допускают ошибок или же возвращаются к хаотичному питанию. По словам нутрициолога, успех зависит не от идеальности, а от системности.

После диеты ключевая задача – перейти из режима ограничений в режим баланса. Постоянно "сидеть на диете" невозможно, но и возвращаться к хаотичному питанию – прямой путь к откату. Самая эффективная стратегия – это баланс, где большая часть рациона состоит из полноценной, питательной пищи, но при этом есть место для любимых продуктов без чувства вины. Именно стабильность в привычках, а не идеальность каждого дня, позволяет сохранить результат в долгосрочной перспективе 

– подчеркнула Натали Ленькова.

В то же время даже при соблюдении всех рекомендаций вес может колебаться, говорит тренер. Это не всегда свидетельствует о наборе жира, а часто связано с другими физиологическими процессами. Эксперт призывает не паниковать в таком случае и смотреть на ситуацию комплексно.

Даже при ощущении, что "я все делаю правильно", вес может возвращаться, но это не всегда означает, что проблема в отсутствии силы воли. Одна из самых распространенных причин – это недооценка калорийности рациона. Также стоит учитывать факторы стресса, гормональные изменения и задержку жидкости в организме. Очень часто люди воспринимают колебания воды или восстановление гликогена как набор жира, что создает панику 

– отмечает нутрициолог.

Самые большие ошибки, говорит Натали Ленькова, случаются именно после достижения желаемого результата. Люди либо полностью расслабляются, либо, наоборот, продолжают жесткие ограничения. Оба подхода ведут к срывам и потере формы.

После достижения результата многие расслабляются, и именно в этот момент появляются ошибки, которые сводят все усилия на нет. Первая – это резкое возвращение к старым привычкам с мыслью "я уже достигла результата, теперь можно все". Вторая – отсутствие четкого плана после диеты. Удержание результата – это не о жестком контроле, а о выстроенной системе привычек, которая позволяет оставаться в форме надолго 

– подчеркнула Натали Ленькова.

Алла Киосак

ОбществоЗдоровье