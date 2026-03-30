Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
Киев • УНН
Нутрициолог Наталья Ленькова советует постепенно увеличивать калорийность на 100-200 калорий еженедельно. Важно сместить акцент на силовые тренировки.
Во время и после диеты самое сложное — не похудеть, а удержать результат, потому что в этот период организм ведет себя иначе, а привычки часто возвращают человека к стартовой точке. Подробнее о том, как правильно выйти из диеты и не свести все усилия на нет - рассказала журналистке УНН тренер, нутрициолог Натали Ленькова.
После периода ограничений организм переходит в режим восстановления и пытается компенсировать дефицит, говорит эксперт. Именно поэтому резкое возвращение к привычному питанию часто заканчивается быстрым набором веса.
После завершения диеты самое важное – не разрушить результат резким возвращением к старому образу жизни. Организм после дефицита калорий находится в состоянии, когда он максимально эффективно накапливает энергию, поэтому любой резкий "плюс" по калориям может быстро отразиться на весе. Именно поэтому выход из диеты должен быть постепенным. Оптимальный вариант — поэтапно увеличивать калорийность рациона, примерно на 100–200 калорий еженедельно
Периодическое голодание не эффективнее обычных диет – исследование16.02.26, 14:37 • 4359 просмотров
Натали Ленькова утверждает, что отдельное внимание стоит уделить и физической активности, ведь после диеты меняется и ресурс организма. В этот период важно адаптировать тренировки к новым условиям.
После диеты тренировки действительно стоит пересмотреть. В период похудения основная цель – сохранить мышечную массу, поэтому нагрузки, как правило, подстраиваются под дефицит калорий и ограниченный ресурс организма. Когда диета завершается и энергии становится больше, есть смысл изменить фокус: постепенно повышать интенсивность, работать над силовыми показателями и качеством тела. Часто целесообразно уменьшить объем кардио и сделать больший акцент на силовых тренировках
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетолога01.11.25, 09:00 • 126154 просмотра
Еще один ключевой момент — это психологический переход от ограничений к стабильности. Часто именно здесь люди больше всего допускают ошибок или же возвращаются к хаотичному питанию. По словам нутрициолога, успех зависит не от идеальности, а от системности.
После диеты ключевая задача – перейти из режима ограничений в режим баланса. Постоянно "сидеть на диете" невозможно, но и возвращаться к хаотичному питанию – прямой путь к откату. Самая эффективная стратегия – это баланс, где большая часть рациона состоит из полноценной, питательной пищи, но при этом есть место для любимых продуктов без чувства вины. Именно стабильность в привычках, а не идеальность каждого дня, позволяет сохранить результат в долгосрочной перспективе
В то же время даже при соблюдении всех рекомендаций вес может колебаться, говорит тренер. Это не всегда свидетельствует о наборе жира, а часто связано с другими физиологическими процессами. Эксперт призывает не паниковать в таком случае и смотреть на ситуацию комплексно.
Даже при ощущении, что "я все делаю правильно", вес может возвращаться, но это не всегда означает, что проблема в отсутствии силы воли. Одна из самых распространенных причин – это недооценка калорийности рациона. Также стоит учитывать факторы стресса, гормональные изменения и задержку жидкости в организме. Очень часто люди воспринимают колебания воды или восстановление гликогена как набор жира, что создает панику
Самые большие ошибки, говорит Натали Ленькова, случаются именно после достижения желаемого результата. Люди либо полностью расслабляются, либо, наоборот, продолжают жесткие ограничения. Оба подхода ведут к срывам и потере формы.
Детокс-диеты: нутрициолог рассказала, работает ли очищение организма соками и смузи20.06.25, 09:00 • 39435 просмотров
После достижения результата многие расслабляются, и именно в этот момент появляются ошибки, которые сводят все усилия на нет. Первая – это резкое возвращение к старым привычкам с мыслью "я уже достигла результата, теперь можно все". Вторая – отсутствие четкого плана после диеты. Удержание результата – это не о жестком контроле, а о выстроенной системе привычек, которая позволяет оставаться в форме надолго