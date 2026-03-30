Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают

Во время и после диеты самое сложное — не похудеть, а удержать результат, потому что в этот период организм ведет себя иначе, а привычки часто возвращают человека к стартовой точке. Подробнее о том, как правильно выйти из диеты и не свести все усилия на нет - рассказала журналистке УНН тренер, нутрициолог Натали Ленькова.

После периода ограничений организм переходит в режим восстановления и пытается компенсировать дефицит, говорит эксперт. Именно поэтому резкое возвращение к привычному питанию часто заканчивается быстрым набором веса.

После завершения диеты самое важное – не разрушить результат резким возвращением к старому образу жизни. Организм после дефицита калорий находится в состоянии, когда он максимально эффективно накапливает энергию, поэтому любой резкий "плюс" по калориям может быстро отразиться на весе. Именно поэтому выход из диеты должен быть постепенным. Оптимальный вариант — поэтапно увеличивать калорийность рациона, примерно на 100–200 калорий еженедельно – отмечает Натали Ленькова.

Натали Ленькова утверждает, что отдельное внимание стоит уделить и физической активности, ведь после диеты меняется и ресурс организма. В этот период важно адаптировать тренировки к новым условиям.

После диеты тренировки действительно стоит пересмотреть. В период похудения основная цель – сохранить мышечную массу, поэтому нагрузки, как правило, подстраиваются под дефицит калорий и ограниченный ресурс организма. Когда диета завершается и энергии становится больше, есть смысл изменить фокус: постепенно повышать интенсивность, работать над силовыми показателями и качеством тела. Часто целесообразно уменьшить объем кардио и сделать больший акцент на силовых тренировках – отметила нутрициолог.

Еще один ключевой момент — это психологический переход от ограничений к стабильности. Часто именно здесь люди больше всего допускают ошибок или же возвращаются к хаотичному питанию. По словам нутрициолога, успех зависит не от идеальности, а от системности.

После диеты ключевая задача – перейти из режима ограничений в режим баланса. Постоянно "сидеть на диете" невозможно, но и возвращаться к хаотичному питанию – прямой путь к откату. Самая эффективная стратегия – это баланс, где большая часть рациона состоит из полноценной, питательной пищи, но при этом есть место для любимых продуктов без чувства вины. Именно стабильность в привычках, а не идеальность каждого дня, позволяет сохранить результат в долгосрочной перспективе – подчеркнула Натали Ленькова.

В то же время даже при соблюдении всех рекомендаций вес может колебаться, говорит тренер. Это не всегда свидетельствует о наборе жира, а часто связано с другими физиологическими процессами. Эксперт призывает не паниковать в таком случае и смотреть на ситуацию комплексно.

Даже при ощущении, что "я все делаю правильно", вес может возвращаться, но это не всегда означает, что проблема в отсутствии силы воли. Одна из самых распространенных причин – это недооценка калорийности рациона. Также стоит учитывать факторы стресса, гормональные изменения и задержку жидкости в организме. Очень часто люди воспринимают колебания воды или восстановление гликогена как набор жира, что создает панику – отмечает нутрициолог.

Самые большие ошибки, говорит Натали Ленькова, случаются именно после достижения желаемого результата. Люди либо полностью расслабляются, либо, наоборот, продолжают жесткие ограничения. Оба подхода ведут к срывам и потере формы.

