Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Нутриціологиня Наталі Ленькова радить поступово збільшувати калорійність на 100-200 калорій щотижня. Важливо змінити акцент на силові тренування.

Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють

Під час і після дієти найскладніше — не схуднути, а втримати результат, бо в цей період організм поводиться інакше, а звички часто повертають людину до стартової точки. Детальніше про те, як правильно вийти з дієти та не звести всі зусилля нанівець - розповіла журналістці УНН тренерка, нутриціологиня Наталі Ленькова. 

Після періоду обмежень організм переходить у режим відновлення і намагається компенсувати дефіцит, каже експертка. Саме тому різке повернення до звичного харчування часто закінчується швидким набором ваги. 

Після завершення дієти найважливіше – не зруйнувати результат різким поверненням до старого способу життя. Організм після дефіциту калорій перебуває у стані, коли він максимально ефективно накопичує енергію, тому будь-який різкий "плюс" за калоріями може швидко відобразитися на вазі. Саме тому вихід з дієти має бути поступовим. Оптимальний варіант — поетапно збільшувати калорійність раціону, приблизно на 100–200 калорій щотижня 

– наголошує Наталі Ленькова.

Періодичне голодування не ефективніше за звичайні дієти - дослідження16.02.26, 14:37 • 4359 переглядiв

Наталі Ленькова стверджує, що окрему увагу варто приділити і фізичній активності, адже після дієти змінюється і ресурс організму. У цей період важливо адаптувати тренування до нових умов.

Після дієти тренування дійсно варто переглянути. У період схуднення основна ціль – зберегти м’язову масу, тому навантаження, зазвичай, підлаштовуються під дефіцит калорій і обмежений ресурс організму. Коли дієта завершується і енергії стає більше, є сенс змінити фокус: поступово підвищувати інтенсивність, працювати над силовими показниками і якістю тіла. Часто доцільно зменшити обсяг кардіо і зробити більший акцент на силових тренуваннях 

– зауважила нутриціологиня.

Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологині01.11.25, 09:00 • 126153 перегляди

Ще один ключовий момент — це психологічний перехід від обмежень до стабільності. Часто саме тут люди найбільше припускаються помилок або ж повертаються до хаотичного харчування. За словами нутриціологині, успіх залежить не від ідеальності, а від системності.

Після дієти ключове завдання – перейти з режиму обмежень у режим балансу. Постійно "сидіти на дієті" неможливо, але і повертатися до хаотичного харчування – прямий шлях до відкату. Найефективніша стратегія – це баланс, де більша частина раціону складається з повноцінної, поживної їжі, але при цьому є місце для улюблених продуктів без почуття провини. Саме стабільність у звичках, а не ідеальність кожного дня, дозволяє зберегти результат у довгостроковій перспективі 

– наголосила Наталі Ленькова.

Водночас навіть за дотримання всіх рекомендацій вага може коливатися, каже тренерка. Це не завжди свідчить про набір жиру, а часто пов’язано з іншими фізіологічними процесами. Експертка закликає не панікувати в такому випадку і дивитися на ситуацію комплексно.

Навіть при відчутті, що "я все роблю правильно", вага може повертатися, але це не завжди означає, що проблема у відсутності сили волі. Одна з найпоширеніших причин – це недооцінка калорійності раціону. Також варто враховувати фактори стресу, гормональні зміни та затримку рідини в організмі. Дуже часто люди сприймають коливання води або відновлення глікогену як набір жиру, що створює паніку 

– наголошує нутриціологиня.

Найбільші помилки, каже Наталі Ленькова, трапляються саме після досягнення бажаного результату. Люди або повністю розслабляються, або, навпаки, продовжують жорсткі обмеження. Обидва підходи ведуть до зривів і втрати форми.

Детокс-дієти: нутриціолог розповіла, чи працює очищення організму соками та смузі20.06.25, 09:00 • 39435 переглядiв

Після досягнення результату багато хто розслабляється, і саме в цей момент з’являються помилки, які зводять усі зусилля нанівець. Перша – це різке повернення до старих звичок із думкою "я вже досягла результату, тепер можна все". Друга – відсутність чіткого плану після дієти. Утримання результату – це не про жорсткий контроль, а про вибудувану систему звичок, яка дозволяє залишатися у формі надовго 

– підкреслила Наталі Ленькова.

Алла Кіосак

СуспільствоЗдоров'я