"Как научить детей минной безопасности": в Украине запустили онлайн-курс для педагогов и спасателей

Сегодня, 18 декабря, ЮНИСЕФ совместно с Министерством образования, МВД и ГСЧС запустили онлайн-курс "Как обучать детей минной безопасности" для педагогов, спасателей и полицейских. Об этом со ссылкой на Минобразования, передает УНН.

Детали

В МОН отмечают, что сейчас около трети территории Украины потенциально загрязнено минами и неразорвавшимися боеприпасами, что создает особую опасность для детей.

Именно поэтому важно формировать культуру безопасного поведения среди детей и молодежи, отметили в МОН.

Отмечается, что онлайн-курс предлагает комплексный план занятий с детьми и подростками по обращению с взрывоопасными предметами и базируется на международных стандартах. Он также предоставляет преподавателям практические инструменты для формирования безопасного поведения на территориях, потенциально загрязненных минами и другими взрывоопасными предметами

ЮНИСЕФ привлек к сотрудничеству специалистов в сфере детской и возрастной психологии, педагогики, инклюзивного образования, минного просвещения и поведенческих изменений, чтобы помочь участникам курса стать эффективными проводниками безопасности для детей и молодежи - рассказали в МОН.

Курс доступен на сайте bezpeka.info. Все участники, которые пройдут полный курс, получат сертификат о повышении квалификации,

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Дополнение

Курс имеет две версии: одну разработали для педагогов, а вторую - специально для работников ГСЧС и Национальной полиции.

Программа курса состоит из трех модулей, которые фокусируются на том, что ребенок должен знать о минной безопасности; как наладить взаимосвязь с ребенком и найти к нему подход; как обучать так, чтобы вас услышали дети и шести, и 16-ти лет. Также в нем освещено, как использовать игровые форматы для преподавания минной безопасности.

В рамках курса детям расскажут:

как выглядят взрывоопасные предметы;

где они могут быть;

на какие предупредительные знаки следует обратить внимание;

как нужно действовать.

Напомним,

С начала полномасштабной войны пиротехнические подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям обезвредили 462 тысячи 609 взрывоопасных предметов.

Чаще всего пиротехнические подразделения работали в Харьковской, Киевской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Черниговской и Сумской областях.

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