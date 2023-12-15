Южная Корея передала Украине еще 10 беспилотных машин для разминирования

Правительство Южной Кореи передало Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям партию специальной техники для разминирования. Об этом со ссылкой на посольство Украины в Южной Корее, сообщает УНН.

Детали

В рамках обеспечения потребностей Украины в разминирующей технике Правительством Республики Корея при содействии Посольства передано Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в качестве гуманитарной помощи 10 машин для разминирования производства хорватской компании "DOK-ING" - говорится в заметке.

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В ведомстве добавляют, что техника прибыла в пункт назначения, где будет распределена между подразделениями ГСЧС, привлеченными к процессу гуманитарного разминирования деоккупированной территории Украины.

Посольство выражает искреннюю благодарность Правительству Республики Корея за предоставленную технику и надеется на дальнейшую поддержку.

Справочно

Роботизированная система для разминирования MV-4 оборудована поворотным грейфером, клешней для разминирования и бульдозерным отвалом. Она оборудована дистанционным управлением и устойчива к любым детонациям противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов такой же интенсивности.

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Робот-разминировщик выдерживает взрывы противотанковых мин. MV-4 предназначен для очистки от мин полосы земли шириной 170 см.

Напомним

Согласно данным Washington Post после того, как Белый дом договорился с Южной Кореей о поставках боеприпасов в Украину Сеул стал одним из крупнейших поставщиков снарядов для Киева