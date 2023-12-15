Южная Корея передала Украине еще 10 беспилотных машин для разминирования
Киев • УНН
Южная Корея предоставила Украине 10 машин разминирования хорватского производства в качестве гуманитарной помощи для разминирования деоккупированных территорий.
Правительство Южной Кореи передало Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям партию специальной техники для разминирования. Об этом со ссылкой на посольство Украины в Южной Корее, сообщает УНН.
Детали
В рамках обеспечения потребностей Украины в разминирующей технике Правительством Республики Корея при содействии Посольства передано Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в качестве гуманитарной помощи 10 машин для разминирования производства хорватской компании "DOK-ING"
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В ведомстве добавляют, что техника прибыла в пункт назначения, где будет распределена между подразделениями ГСЧС, привлеченными к процессу гуманитарного разминирования деоккупированной территории Украины.
Посольство выражает искреннюю благодарность Правительству Республики Корея за предоставленную технику и надеется на дальнейшую поддержку.
Справочно
Роботизированная система для разминирования MV-4 оборудована поворотным грейфером, клешней для разминирования и бульдозерным отвалом. Она оборудована дистанционным управлением и устойчива к любым детонациям противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов такой же интенсивности.
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Робот-разминировщик выдерживает взрывы противотанковых мин. MV-4 предназначен для очистки от мин полосы земли шириной 170 см.
Напомним
Согласно данным Washington Post после того, как Белый дом договорился с Южной Кореей о поставках боеприпасов в Украину Сеул стал одним из крупнейших поставщиков снарядов для Киева
Южная Корея передала Украине еще 10 беспилотных машин для разминирования
Южная Корея предоставила Украине 10 машин разминирования хорватского производства в качестве гуманитарной помощи для разминирования деоккупированных территорий.
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