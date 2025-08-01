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Как изменилась активность бизнеса в Украине в 2025 году: данные НБУ

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Индекс ожиданий деловой активности в июле 2025 года снизился до 48.3. На это повлияли обстрелы инфраструктуры и рост затрат, но стабильная энергетика и спрос сдерживают падение.

Как изменилась активность бизнеса в Украине в 2025 году: данные НБУ

В июле 2025 года бизнес в Украине сдержанно оценил результаты собственной экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности составил 48.3 по сравнению с 50.0 в июне 2025 года, но был выше уровня в июле 2024 года (44.4), сообщает УНН со ссылкой на Национальный банк Украины.

Детали

Как отметили в НБУ, на ожидания предприятий негативно повлияли следующие факторы:

  • существенные потери от усиления обстрелов критической инфраструктуры;
    • рост затрат на сырье, оплату труда и топливо;
      • дефицит квалифицированных кадров;
        • инфляционные процессы.

          В то же время положительными факторами являются следующие:

          • стабильная ситуация в энергетике;
            • оживленный потребительский спрос;
              • сезонность.

                Ситуация с занятостью остается сложной. Бизнес во всех секторах ожидает уменьшения общей численности работников, наиболее существенно – в сфере услуг.

                Напомним

                Ранее УНН сообщал, что восстановление украинской экономики будет медленнее, чем в прошлом году. По данным НБУ, прогнозируется рост ВВП на 2,1% в 2025 году, что медленнее, чем в прошлом году.

                Евгений Устименко

                ОбществоЭкономика
                Национальный банк Украины
                Украина