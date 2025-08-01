Как изменилась активность бизнеса в Украине в 2025 году: данные НБУ
Киев • УНН
Индекс ожиданий деловой активности в июле 2025 года снизился до 48.3. На это повлияли обстрелы инфраструктуры и рост затрат, но стабильная энергетика и спрос сдерживают падение.
В июле 2025 года бизнес в Украине сдержанно оценил результаты собственной экономической деятельности. Индекс ожиданий деловой активности составил 48.3 по сравнению с 50.0 в июне 2025 года, но был выше уровня в июле 2024 года (44.4), сообщает УНН со ссылкой на Национальный банк Украины.
Детали
Как отметили в НБУ, на ожидания предприятий негативно повлияли следующие факторы:
- существенные потери от усиления обстрелов критической
инфраструктуры;
- рост затрат на сырье, оплату труда и
топливо;
- дефицит квалифицированных кадров;
- инфляционные процессы.
В то же время положительными факторами являются следующие:
- стабильная ситуация в энергетике;
- оживленный потребительский спрос;
- сезонность.
Ситуация с занятостью остается сложной. Бизнес во всех секторах ожидает уменьшения общей численности работников, наиболее существенно – в сфере услуг.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что восстановление украинской экономики будет медленнее, чем в прошлом году. По данным НБУ, прогнозируется рост ВВП на 2,1% в 2025 году, что медленнее, чем в прошлом году.