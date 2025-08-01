Як змінилась активність бізнесу в Україні в 2025 році: дані НБУ
Київ • УНН
Індекс очікувань ділової активності у липні 2025 року знизився до 48.3. На це вплинули обстріли інфраструктури та зростання витрат, але стабільна енергетика та попит стримують падіння.
У липні 2025 року бізнес в Україні стримано оцінив результати власної економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності становив 48.3 порівняно з 50.0 у червні 2025 року, але був вищий за рівень у липні 2024 року (44.4), повідомляє УНН з посиланням на Національний банк України.
Деталі
Як зазначили в НБУ, на очікування підприємств негативно вплинули наступні чинники:
- суттєві втрати від посилення обстрілів критичної
інфраструктури;
- зростання витрат на сировину, оплату праці та
паливо;
- дефіцит кваліфікованих кадрів;
- інфляційні процеси.
Водночас позитивними чинниками є наступні:
- стабільна ситуація в енергетиці;
- жвавий споживчий попит;
- сезонність.
Ситуація стосовно зайнятості залишається складною. Бізнес у всіх секторах очікує на зменшення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше – у сфері послуг.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що відновлення української економіки буде повільнішим, ніж торік. За даними НБУ, прогнозується зростання ВВП на 2,1% у 2025 році, що повільніше, ніж торік.