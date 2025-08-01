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Як змінилась активність бізнесу в Україні в 2025 році: дані НБУ

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Індекс очікувань ділової активності у липні 2025 року знизився до 48.3. На це вплинули обстріли інфраструктури та зростання витрат, але стабільна енергетика та попит стримують падіння.

Як змінилась активність бізнесу в Україні в 2025 році: дані НБУ

У липні 2025 року бізнес в Україні стримано оцінив результати власної економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності становив 48.3 порівняно з 50.0 у червні 2025 року, але був вищий за рівень у липні 2024 року (44.4), повідомляє УНН з посиланням на Національний банк України.

Деталі

Як зазначили в НБУ, на очікування підприємств негативно вплинули наступні чинники:

  • суттєві втрати від посилення обстрілів критичної інфраструктури;
    • зростання витрат на сировину, оплату праці та паливо;
      • дефіцит кваліфікованих кадрів;
        • інфляційні процеси.

          Водночас позитивними чинниками є наступні:

          • стабільна ситуація в енергетиці;
            • жвавий споживчий попит;
              • сезонність.

                Ситуація стосовно зайнятості залишається складною. Бізнес у всіх секторах очікує на зменшення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше – у сфері послуг.

                Нагадаємо

                Раніше УНН повідомляв, що відновлення української економіки буде повільнішим, ніж торік. За даними НБУ, прогнозується зростання ВВП на 2,1% у 2025 році, що повільніше, ніж торік.

                Євген Устименко

                СуспільствоЕкономіка
                Національний банк України
                Україна