$43.650.1650.310.14
Как избавиться от клопов: эффективные методы, средства и советы

Для уничтожения клопов используйте термическую обработку при 60°C, пароочиститель и диатомовую землю. Обязательно изолируйте зараженные вещи и пылесосьте щели.

Как избавиться от клопов: эффективные методы, средства и советы

Постельные клопы – это настоящий ночной кошмар для любого владельца квартиры или дома. Их появление всегда сопровождается стрессом, недосыпанием и неприятными укусами. Однако не стоит поддаваться панике. Хотя борьба с этими мелкими, но чрезвычайно настойчивыми вредителями требует времени и терпения, вывести их вполне реально, если действовать последовательно и методично, - пишет УНН.

Локализация и строгая изоляция

Первое и самое главное правило – не разносите проблему по всему дому. Если вы обнаружили клопов в спальне, оставьте всю постель, одежду и мебель в этой зараженной комнате. Перенос вещей в попытке спасти их — это самый быстрый способ заразить всю квартиру.

Вооружитесь ярким фонариком и проведите тщательную инспекцию. Клопы и их гнезда прячутся в узких, темных местах. Проверьте швы матрасов, деревянные стыки каркаса кровати, щели за плинтусами, картинами, отслоившимися обоями и пространство вокруг розеток.

Термическая обработка

Постельные клопы и их яйца не способны выжить при экстремальных температурах. Именно поэтому термическая обработка является наиболее надежным домашним методом борьбы.

Все постельное белье, одеяла, шторы и одежду необходимо постирать при температуре не ниже 60°C. Если у вас есть сушильная машина, дополнительно прогоните выстиранные или даже сухие вещи на максимальном температурном режиме не менее 30-40 минут. Отличным помощником станет мощный пароочиститель. Горячий пар, направленный в швы матраса, стыки каркаса и щели мягкой мебели, мгновенно уничтожает насекомых на всех стадиях их развития.

Регулярная механическая очистка

Обычный пылесос должен стать вашим ежедневным инструментом в этой борьбе. Тщательно и медленно пылесосьте матрас, каркас кровати, ковры и плинтусы. Обязательно используйте узкую насадку-щель для наиболее труднодоступных мест.

Сразу после уборки герметично запаковывайте содержимое контейнера или мешок пылесоса в пластиковый пакет и выносите непосредственно в уличный мусорный бак, чтобы избежать распространения выживших насекомых.

Специальные средства и барьерная защита

Диатомовая земля. Это натуральный порошок, который безопасен для людей и домашних животных, но действует как губительное битое стекло для хитинового панциря клопов, высушивая их изнутри. Осторожно рассыпьте его вдоль плинтусов, в обнаруженных щелях и под ножками кровати.

Химические инсектициды. Если вы решили использовать бытовую химию, выбирайте только те аэрозоли, на которых четко указано их предназначение именно для постельных клопов. Универсальные средства или спреи от тараканов здесь не сработают. Обязательно соблюдайте инструкции производителя, используйте респиратор и тщательно проветривайте помещение.

Когда стоит довериться профессионалам

Жесткая реальность заключается в том, что клопы обладают уникальной способностью прятаться в микротрещинах толщиной с лист бумаги и могут впадать в анабиоз на месяцы, ожидая благоприятных условий.

Если вы добросовестно применяли все домашние методы, но через две-три недели новые укусы продолжают появляться, лучшим решением будет вызвать профессиональную службу дезинсекции. Специалисты используют промышленные инсектициды и специальное оборудование, которое проникает в мельчайшие щели и гарантированно уничтожает всю популяцию. В долгосрочной перспективе это сэкономит не только ваши средства, но и ментальное здоровье.

