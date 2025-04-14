Как инновации меняют стратегии бизнеса: о чем говорили на IT Meets 2025

В Киеве прошел один из ключевых мероприятий украинского технологического сообщества — IT Meets 2025. В этом году событие обьединило основателей IT-компаний, юристов, аналитиков и финансистов для обсуждения актуальных вызовов для бизнеса и поиска путей адаптации к новым условиям. Партнером мероприятия выступила украинская IT-компания FAVBET Tech.

IT Meets — это серия событий, посвященных развитию IT-бизнеса, финансовым стратегиям, правовому регулированию и внедрению инноваций. Участники делились практическим опытом, обсуждали изменения в законодательстве и искали инструменты масштабирования бизнеса в условиях нестабильного рынка, передает УНН.

Фото: IT Meets

Среди спикеров мероприятия — Наталия Деникеева (Дія.City), Дмитрий Козярин (Львовский IT Кластер), Дмитрий Белинский (Karandash), Артем Скрыпник (FAVBET Tech), Кристина Жеруха (DevCom), Назар Гембара (BotsCrew), Святослав Кавецкий (Львовский IT Кластер) и другие.

Фото: IT Meets

В центре дискуссий — новые правила для контролируемых иностранных компаний (CFC), налоговые стратегии для технологических бизнесов, а также трансформация бизнес-моделей в ответ на глобальные экономические изменения. Особое внимание спикеры уделили реальным кейсам, демонстрирующим, как украинские IT-компании адаптируются к новым условиям и используют вызовы как возможности для роста.

Фото: IT Meets

В условиях глобальных вызовов такие события, как IT Meets, становятся важными площадками для обмена опытом и выработки новых стратегий. Именно здесь формируется среда, в которой IT-отрасль может развиваться и влиять на экономику страны

