Как будут действовать новые правила въезда в Израиль для украинцев? Разъяснение от посла

С января 2025 года граждане Украины не смогут прибыть в Израиль без предварительного одобрения электронной анкеты ETA-IL - системы электронных разрешений на въезд. Об этом посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил в своем Telegram, передает УНН.

Начиная с 1 января 2025 года граждане всех стран, имеющих соглашение о безвизовом въезде в Израиль (в том числе и граждане Украины), не смогут прибыть в Израиль без предварительного одобрения электронной анкеты ETA-IL - написал посол.

Бродский пояснил, что утверждение ETA-IL будет действовать в течение двух лет или до даты окончания срока действия паспорта - в зависимости от того, что наступит раньше.

Посол также рекомендовал заполнить анкету не менее чем за 72 часа до прибытия

Напомним

Украина вводит ограничения на въезд для граждан Израиля, включая паломников, в ответ на новое требование Израиля к украинцам получать разрешения ETA-IL на пребывание сроком до 90 дней, что фактически отменяет безвизовый режим между двумя странами.