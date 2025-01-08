Как будут действовать новые правила въезда в Израиль для украинцев? Разъяснение от посла
Киев • УНН
С 2025 года Израиль вводит обязательную систему электронных разрешений ETA-IL для безвизовых стран. Украина в ответ вводит ограничения на въезд для граждан Израиля.
С января 2025 года граждане Украины не смогут прибыть в Израиль без предварительного одобрения электронной анкеты ETA-IL - системы электронных разрешений на въезд. Об этом посол Израиля в Украине Михаэль Бродский сообщил в своем Telegram, передает УНН.
Начиная с 1 января 2025 года граждане всех стран, имеющих соглашение о безвизовом въезде в Израиль (в том числе и граждане Украины), не смогут прибыть в Израиль без предварительного одобрения электронной анкеты ETA-IL
Бродский пояснил, что утверждение ETA-IL будет действовать в течение двух лет или до даты окончания срока действия паспорта - в зависимости от того, что наступит раньше.
Посол также рекомендовал заполнить анкету не менее чем за 72 часа до прибытия
Напомним
Украина вводит ограничения на въезд для граждан Израиля, включая паломников, в ответ на новое требование Израиля к украинцам получать разрешения ETA-IL на пребывание сроком до 90 дней, что фактически отменяет безвизовый режим между двумя странами.