Як діятимуть нові правила в'їзду до Ізраїлю для українців? Роз'яснення від посла

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Київ • УНН

 • 35979 перегляди

З 2025 року Ізраїль запроваджує обов'язкову систему електронних дозволів ETA-IL для безвізових країн. Україна у відповідь вводить обмеження на в'їзд для громадян Ізраїлю.

З січня 2025 року громадяни України не зможуть прибути до Ізраїлю без попереднього схвалення електронної анкети ETA-IL - системи електронних дозволів на в'їзд. Про це посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив у своєму Telegram, передає УНН

Починаючи з 1 січня 2025 року громадяни всіх країн, що мають угоду про безвізовий в'їзд до Ізраїлю (зокрема й громадяни України), не зможуть прибути до Ізраїлю без попереднього схвалення електронної анкети ETA-IL

- написав посол.

Бродський пояснив, що затвердження ETA-IL діятиме протягом двох років або до дати закінчення терміну дії паспорта - залежно від того, що настане раніше.

Посол також рекомендував заповнити анкету не менш ніж за 72 години до прибуття

Нагадаємо

Україна вводить обмеження на в'їзд для громадян Ізраїлю, включаючи паломників, у відповідь на нову вимогу Ізраїлю до українців отримувати дозволи ETA-IL на перебування строком до 90 днів, що фактично скасовує безвізовий режим між двома країнами.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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