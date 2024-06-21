Україна змушена ввести обмеження на вʼїзд для громадян Ізраїлю - посол
Київ • УНН
Україна вводить обмеження на в'їзд для громадян Ізраїлю, включаючи паломників, у відповідь на нову вимогу Ізраїлю до українців отримувати дозволи ETA-IL на перебування строком до 90 днів, що фактично скасовує безвізовий режим між двома країнами.
Україна змушена ввести обмеження на вʼїзд для громадян Ізраїлю, в тому числі і паломників, у відповідь на зміну правил вʼїзду до Ізраїлю громадян України. Про це йдеться в заяві посла України Євгена Корнійчука, повідомляється на сторінці Посольства у Facebook, передає УНН.
З 1 липня громадяни країн із безвізовим режимом в'їзду в Ізраїль, включно з Україною, повинні подавати документи на отримання дозволу ETA-IL для перебування до 90 днів. Україна та Ізраїль мають тісні стосунки з моменту запровадження безвізової політики у 2010 році
Зазначається, що останні дії Ізраїлю, такі як обмеження українських біженців і відмова у в’їзді багатьом українцям, погіршили ці відносини. Остання вимога фактично припиняє дію безвізового режиму.
У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього погодження для громадян Ізраїлю, включно з паломниками. Особливості цих електронних віз розглядають у Києві. Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну. Україна залишається відкритою для діалогу з Ізраїлем для обговорення та узгодження цих змін у політиці подорожей на користь обох країн
Нагадаємо
Україна та Європейська комісія продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його пролонгації до кінця 2025 року.