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Україна змушена ввести обмеження на вʼїзд для громадян Ізраїлю - посол

Київ • УНН

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Україна вводить обмеження на в'їзд для громадян Ізраїлю, включаючи паломників, у відповідь на нову вимогу Ізраїлю до українців отримувати дозволи ETA-IL на перебування строком до 90 днів, що фактично скасовує безвізовий режим між двома країнами.

Україна змушена ввести обмеження на вʼїзд для громадян Ізраїлю - посол

Україна змушена ввести обмеження на вʼїзд для громадян Ізраїлю, в тому числі і паломників, у відповідь на зміну правил вʼїзду до Ізраїлю громадян України. Про це йдеться в заяві посла України Євгена Корнійчука, повідомляється на сторінці Посольства у Facebook, передає УНН.

З 1 липня громадяни країн із безвізовим режимом в'їзду в Ізраїль, включно з Україною, повинні подавати документи на отримання дозволу ETA-IL для перебування до 90 днів. Україна та Ізраїль мають тісні стосунки з моменту запровадження безвізової політики у 2010 році 

- йдеться в заяві.

Зазначається, що останні дії Ізраїлю, такі як обмеження українських біженців і відмова у в’їзді багатьом українцям, погіршили ці відносини. Остання вимога фактично припиняє дію безвізового режиму.

У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього погодження для громадян Ізраїлю, включно з паломниками. Особливості цих електронних віз розглядають у Києві. Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну. Україна залишається відкритою для діалогу з Ізраїлем для обговорення та узгодження цих змін у політиці подорожей на користь обох країн

 - додають в посольстві.

Нагадаємо

Україна та Європейська комісія продовжили дію "транспортного безвізу" на рік із можливістю його пролонгації до кінця 2025 року.

Павло Башинський

Павло Башинський

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