Украина вынуждена ввести ограничения на въезд для граждан Израиля, в том числе и паломников, в ответ на изменение правил въезда в Израиль граждан Украины. Об этом говорится в заявлении посла Украины Евгения Корнийчука, сообщается на странице посольства в Facebook, передает УНН.

С 1 июля граждане стран с безвизовым режимом въезда в Израиль, включая Украину, должны подавать документы на получение разрешения ETA-IL для пребывания до 90 дней. Украина и Израиль имеют тесные отношения с момента введения безвизовой политики в 2010 году - говорится в заявлении.

Отмечается, что последние действия Израиля, такие как ограничение украинских беженцев и отказ во въезде многим украинцам, ухудшили эти отношения. Последнее требование фактически прекращает действие безвизового режима.

В ответ Украина введет аналогичные требования предварительного согласования для граждан Израиля, включая паломников. Особенности этих электронных виз рассматривают в Киеве. Эта взаимная акция повлияет на тысячи религиозных паломников, которые ежегодно посещают Украину. Украина остается открытой для диалога с Израилем для обсуждения и согласования этих изменений в политике путешествий в пользу обеих стран - добавляют в посольстве.

Напомним

Украина и Европейская комиссия продлили действие "транспортного безвиза" на год с возможностью его пролонгации до конца 2025 года.