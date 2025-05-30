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Как благотворительные забеги MHP Run4Victory объединяют украинцев ради поддержки военных

Киев • УНН

 • 466 просмотра

В Киеве состоялся благотворительный забег MHP Run4Victory, который собрал более 2 миллионов гривен на поддержку военных. Следующий забег состоится в Тернополе в поддержку 44-й бригады.

Как благотворительные забеги MHP Run4Victory объединяют украинцев ради поддержки военных

В середине мая в Киеве состоялся благотворительный забег "MHP Run 4 Victory". Это было масштабное мероприятие, которое объединило тысячи украинцев, чтобы поддержать защитников, передает УНН.

Детали

К событию присоединились почти три тысячи участников из 12 областей Украины. Бегуны могли выбрать дистанции на любой вкус и уровень подготовки: от 2 км до полноценного марафона – 42 километра.

Цель забега – сплотить украинцев вокруг поддержки военных и собрать средства на важное оборудование, в котором прямо сейчас нуждается фронт. В частности, 13 Бригада Национальной гвардии Украины "Хартия".

В общем в Киеве забег MHP Run4Victory собрал более 2 миллионов гривен.

Следующий забег MHP Run4Victory состоится в Тернополе.

7 июня участники полумарафона будут бежать в поддержку 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

- Дистанции — 21 км, 10 км, 5 км, 2 км.

- Детские забеги — 100 м, 500 м.

- Инклюзивный забег "Люди Титаны".

- Онлайн забег.

Чтобы зарегистрироваться на забег, нужно загрузить приложение Racenext, пройти верификацию, выбрать в календаре забег "MHP Run4Victory Тернополь" и оплатить участие.

"Присоединяйтесь: вместе мы бежим за тех, кто борется, в память о тех, кто отдал жизнь", - призвали в БФ "МХП-Громаді".

Справка

"МХП — Громаді" — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, заботящиеся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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