Як благодійні забіги MHP Run4Victory об'єднують українців заради підтримки військових

В середині травня у Києві відбувся благодійний забіг "MHP Run 4 Victory". Це був масштабний захід, який об’єднав тисячі українців, щоб підтримати захисників, передає УНН.

Деталі

До події долучилися майже три тисячі учасників з 12 областей України. Бігуни могли обрати дистанції на будь-який смак та рівень підготовки: від 2 км до повноцінного марафону – 42 кілометри.

Мета забігу – згуртувати українців навколо підтримки військових, та зібрати кошти на важливе обладнання, якого прямо зараз потребує фронт. Зокрема, 13 Бригада Національної гвардії України "Хартія".

Загалом в Києві забіг MHP Run4Victory зібрав понад 2 мільйони гривень.

Наступний забіг MHP Run4Victory відбудеться у Тернополі.

7 червня учасники напімарафону бігтимуть на підтримку 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

- Дистанції — 21 км, 10 км, 5 км, 2 км.

- Дитячі забіги — 100 м, 500 м.

- Інклюзивний забіг "Люди Титани".

- Онлайн забіг.

Щоб зареєструватися на забіг, потрібно завантажити застосунок Racenext, пройти верифікацію, обрати у календарі забіг "MHP Run4Victory Тернопіль" і сплатити участь.

"Приєднуйтесь: разом ми біжимо за тих, хто бореться, в пам'ять про тих, хто віддав життя", - закликали у БФ "МХП-Громаді".

Довідка

"МХП — Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.