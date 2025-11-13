$42.040.02
18:55
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
16:42
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
14:40
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
14:39
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
13 ноября, 09:10
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
13 ноября, 07:35
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
13 ноября, 07:00
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
14:40
13 ноября, 11:14
Кадровые перестановки в Национальной социальной сервисной службе: кто получил, а кто потерял должность

Киев • УНН

 • 608 просмотра

Кабинет министров Украины уволил Виктора Канцурака с должности первого заместителя главы Нацсоцслужбы. Елена Высоцкая назначена первым заместителем и временно исполняющим обязанности главы службы, а Виктор Канцурак назначен заместителем главы.

Кадровые перестановки в Национальной социальной сервисной службе: кто получил, а кто потерял должность

Кабинет министров Украины во время заседания принял ряд кадровых решений, а также определил временного исполняющего обязанности главы Национальной социальной сервисной службы Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Уволен: Канцурак Виктор Васильевич с должности первого заместителя Главы Национальной социальной сервисной службы Украины

– сообщил Мельничук.

Кроме того, на заседание были назначены:

- Высоцкая Елена Владимировна первым заместителем Главы Национальной социальной сервисной службы Украины;

- Канцурак Виктор Васильевич заместителем Главы Национальной социальной сервисной службы Украины.

Кроме того, правительство приняло временно возложить исполнение обязанностей главы Национальной социальной сервисной службы Украины на Высоцкую Елену Владимировну.

Антонина Туманова

