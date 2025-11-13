Кадровые перестановки в Национальной социальной сервисной службе: кто получил, а кто потерял должность
Киев • УНН
Кабинет министров Украины уволил Виктора Канцурака с должности первого заместителя главы Нацсоцслужбы. Елена Высоцкая назначена первым заместителем и временно исполняющим обязанности главы службы, а Виктор Канцурак назначен заместителем главы.
Кабинет министров Украины во время заседания принял ряд кадровых решений, а также определил временного исполняющего обязанности главы Национальной социальной сервисной службы Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.
Уволен: Канцурак Виктор Васильевич с должности первого заместителя Главы Национальной социальной сервисной службы Украины
Кроме того, на заседание были назначены:
- Высоцкая Елена Владимировна первым заместителем Главы Национальной социальной сервисной службы Украины;
- Канцурак Виктор Васильевич заместителем Главы Национальной социальной сервисной службы Украины.
Кроме того, правительство приняло временно возложить исполнение обязанностей главы Национальной социальной сервисной службы Украины на Высоцкую Елену Владимировну.
