Кадрові перестановки в Національній соціальній сервісній службі: хто отримав, а хто втратив посаду
Київ • УНН
Кабінет міністрів України звільнив Віктора Канцурака з посади першого заступника голови Нацсоцслужби. Олену Висоцьку призначено першим заступником та тимчасовим виконувачем обов'язків голови служби, а Віктора Канцурака призначено заступником голови.
Кабінет міністрів України під час засідання ухвалив низку кадрових рішень, а також визначив тимчасового виконувача обов'язків голови Національної соціальної сервісної служби України. Про це повдіомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Звільнено: Канцурака Віктора Васильовича з посади першого заступника Голови Національної соціальної сервісної служби України
Крім того, на засідання було призначено:
- Висоцьку Олену Володимирівну першим заступником Голови Національної соціальної сервісної служби України;
- Канцурака Віктора Васильовича заступником Голови Національної соціальної сервісної служби України.
Крім того, уряд ухвалив тимчасово покласти виконання обов’язків голови Національної соціальної сервісної служби України на Висоцьку Олену Володимирівну.
