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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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кадырову и двум его ближайшим приспешникам сообщили о подозрении - СБУ

Киев • УНН

 • 172168 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Служба безопасности Украины информирует, что сообщено о подозрении главе чеченской республики рф рамзану кадырову и его подчиненным, пишет УНН.

кадырову и двум его ближайшим приспешникам сообщили о подозрении - СБУ

Цитата

"По материалам СБУ подозрение получил рамзан кадыров и два его ближайших приспешника", - говорится в сообщении.

"Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства военных преступлений со стороны:

  • рамзана кадырова, главы чеченской республики рф;
  • даниила мартынова, заместителя начальника управления федеральной службы войск национальной гвардии рф по чеченской республике;
  • хусейна межидова, командира тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона «Юг» 46 отдельной бригады оперативного назначения северо-кавказского округа войск национальной гвардии российской федерации", - отметили в спецслужбе.

Детали

В СБУ сообщают, что задокументировано, что в феврале-марте 2022 года кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций этих подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей.

даниил мартынов в прошлом был спецназовцем фсб. А сейчас отвечает за подготовку личной охраны кадырова после того, как тот отказался от охраны фсб, указали в СБУ.

Установлено, по данным СБУ, что 5 марта мартынов лично руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната с гериатрическим отделением. По его приказам, как сообщает СБУ:

  • были взяты в заложники почти 500 человек (пациенты диспансера, персонал и местные жители), среди которых – более сотни лежачих больных;
  • подходы к зданию были заминированы, а сам интернат превращен в огневую позицию оккупантов.

"По приказу еще одного приближенного к председателю чечни хусейна межидова в период с 25 февраля по 13 марта произошел незаконный захват в заложники и содержание в подвалах многоэтажек почти двух сотен жителей Гостомеля. Среди пострадавших – женщины, пожилые люди и несовершеннолетние дети. Тех из пленных, кто, не выдержав бесчеловечных условий содержания (сырость, холод, нехватка воды, пищи и медикаментов), умирал, «хоронили» тут же, вблизи дома", - добавили в спецслужбе.

Оба «военных чиновника», по данным СБУ, обвиняются в:

  • удерживании гражданских;
  • нарушении правил обращения с гражданским населением;
  • использовании их в качестве «живого щита».

А хусейн межидов – еще и в ограблении гражданских лиц и объектов.

Следователи СБУ объявили кадырову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны);
  • ч. 3 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, приведших к гибели людей и других тяжких последствий);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, начатой ​​в 2014 году, оправдание, признание правомерной временной оккупации части территории Украины, а также глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию в российской федерации против Украины).

даниил мартынов и хусейн межидов обвиняются по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением).

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