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кадирову і двом його найближчим поплічникам повідомили про підозру - СБУ

Київ • УНН

 • 172168 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Служба безпеки України інформує, що повідомлено про підозру голові чеченської республіки рф рамзану кадирову та його підлеглим, пише УНН.

кадирову і двом його найближчим поплічникам повідомили про підозру - СБУ

Цитата

"За матеріалами СБУ підозру отримав рамзан кадиров і два його найближчі поплічники", - йдеться у повідомленні.

"Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази воєнних злочинів з боку:

  • рамзана кадирова, голови чеченської республіки рф;
  • данііла мартинова, заступника начальника управління федеральної служби військ національної гвардії рф по чеченській республіці;
  • хусейна межидова, командира тактичної групи 249 окремого моторизованого батальйону «Південь» 46 окремої бригади оперативного призначення північно-кавказького округу військ національної гвардії російської федерації", - зазначили у спецслужбі.

Деталі

У СБУ повідомляють, що задокументовано, що у лютому-березні 2022 року кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.

данііл мартинов у минулому був спецпризначенцем фсб. А зараз відповідає за підготовку особистої охорони кадирова, після того, як той відмовився від охорони фсб, вказали у СБУ.

Встановлено, за даними СБУ, що 5 березня мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. За його наказами, як повідомляє СБУ:

  • були взяті в заручники майже 500 осіб (пацієнти диспансеру, персонал та місцеві жителі), з поміж яких – більше ніж сотня лежачих хворих;
  • підходи до будівлі були заміновані, а сам інтернат перетворено у вогневу позицію окупантів.

"За наказом ще одного наближеного до голови чечні хусейна межидова у період з 25 лютого по 13 березня відбулося незаконне захоплення у заручники та утримування у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень мешканців Гостомеля. Серед потерпілих – жінки, люди похилого віку та неповнолітні діти. Тих з полонених, хто, не витримавши нелюдських умов тримання (сирість, холод, нестача води, їжі та медикаментів), помирав, «хоронили» тут же, поблизу будинку", - додали у спецслужбі

Обидва «військові чиновники», за даними СБУ, звинувачуються в:

  • утримуванні цивільних;
  • порушенні правил поводження з цивільним населенням;
  • використанні їх у якості «живого щита».

А хусейн межидов – ще і в пограбуванні цивільних осіб і об’єктів.

Наразі слідчі СБУ оголосили кадирову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);
  • ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році).

данііл мартинов і хусейн межидов звинувачуються за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).

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