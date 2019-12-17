Кабмину передали отчет о результатах оборонного осмотра

"Первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак проинформировал участников совещания, что 12 декабря состоялось заключительное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам проведения оборонного осмотра, который осуществлялся в соответствии с указом Президента Украины от 16 мая 2019 года № 225/2019 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 мая 2019 года "Об организации планирования в секторе безопасности и обороны Украины", - сказано в сообщении.

По словам Руснака, при осмотре было выполнено задание по оценке угроз национальной безопасности и перспектив развития среды безопасности; планированию сил и ресурсов; формированию перспективной модели организации обороны, Вооруженных сил и других составляющих сил обороны.

"Отчет о результатах проведения оборонного обзора, сказал первый заместитель министра обороны Украины, вчера направлен в Кабинет министров Украины, и после рассмотрения на заседании правительства он будет передан в Аппарат СНБО Украины", - добавили в СНБО.

Результаты осмотра, отметили участники совещания, станут основой для разработки Стратегии военной безопасности Украины, Стратегического оборонного бюллетеня Украины, государственной программы развития Вооруженных сил Украины и Плана обороны Украины.

Напомним, в СНБО провели встречу с делегацией Соединенных Штатов.