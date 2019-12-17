Кабміну передали звіт про результати оборонного огляду

КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Апараті Ради національної безпеки і оборони України відбулася міжвідомча нарада з питань оборони, під час якої, серед іншого, розглянуто і обговорено стан виконання заходів оборонного огляду, звіт про який направлено до Кабінету міністрів України, і після розгляду на засіданні уряду його буде передано до Апарату РНБО України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.