Кабміну передали звіт про результати оборонного огляду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Апараті Ради національної безпеки і оборони України відбулася міжвідомча нарада з питань оборони, під час якої, серед іншого, розглянуто і обговорено стан виконання заходів оборонного огляду, звіт про який направлено до Кабінету міністрів України, і після розгляду на засіданні уряду його буде передано до Апарату РНБО України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.
"Перший заступник міністра оборони України Іван Руснак поінформував учасників наради, що 12 грудня відбулося заключне засідання Міжвідомчої робочої групи з питань проведення оборонного огляду, який здійснювався відповідно до указу Президента України від 16 травня 2019 року № 225/2019 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2019 року "Про організацію планування в секторі безпеки і оборони України", - сказано у повідомленні.
За словами Руснака, під час огляду було виконано завдання з оцінки загроз національній безпеці та перспектив розвитку безпекового середовища; планування сил та ресурсів; формування перспективної моделі організації оборони, Збройних сил та інших складових сил оборони.
"Звіт про результати проведення оборонного огляду, сказав перший заступник міністра оборони України, учора направлено до Кабінету міністрів України, і після розгляду на засіданні уряду його буде передано до Апарату РНБО України", - додали у РНБО.
Результати огляду, зазначили учасники наради, стануть основою для розробки Стратегії воєнної безпеки України, Стратегічного оборонного бюлетеня України, державної програми розвитку Збройних сил України та Плану оборони України.
Нагадаємо, у РНБО провели зустріч з делегацією Сполучених Штатів.