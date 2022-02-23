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Кабмин снизил торговую надбавку на дизтопливо и бензин

Кабмин снизил торговую надбавку на дизтопливо и бензин

Киев • УНН

 • 119330 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Кабинет Министров Украины снизил предельные уровни торговой надбавки к средней розничной цене дизтоплива и бензина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление от 9 февраля 2022 года № 140.

Детали

Кабмин вместо 7 грн на 1 литр для дизельного топлива (с НДС) установил максимальную наценку в 5 грн.

Для бензинов автомобильных наценку снизили с 5 до не более 4,55 грн с учетом налога на добавленную стоимость, начисляемого к средней стоимости 1 литра.

Дополнение

14 мая Кабмин постановлением ввел госрегулирование цен на топливо, решение вступило в силу с 15 мая.

На период действия карантина установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр). Надбавка не касается "брендового премиального" топлива.

Бизнес не поддерживает введение государственного регулирования цен на топливо. Европейская Бизнес Ассоциация призвала Кабмин отменить постановление о госрегулировании цен на топливо.

В экспертных кругах говорят, что установленное Кабинетом Министров временное государственное регулирование цен на топливо может привести к ухудшению качества топлива, а также ухудшению контроля качества.

Добавим

В программу экономический патриотизм входит снижение НДС на бензин и дизель.

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