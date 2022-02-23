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Кабмін знизив торгову надбавку на дизпаливо та бензин

Кабмін знизив торгову надбавку на дизпаливо та бензин

Київ • УНН

 • 119331 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Кабінет Міністрів України знизив граничні рівні торгової надбавки до середньої роздрібної ціни дизпалива та бензину. Про це УНН повідомляє з посиланням на постанову від 9 лютого 2022 року № 140.

Деталі

Кабмін замість 7 грн на 1 літр для дизельного палива (з ПДВ) встановив максимальну націнку в 5 грн.

Для бензинів автомобільних націнку знизили з 5 грн до не більше 4,55 грн з урахуванням податку на додану вартість, який нараховують до середньої вартості 1 літра.

Доповнення

14 травня Кабмін постановою ввів держрегулювання цін на пальне, рішення набуло чинності з 15 травня.

На період дії карантину встановлено граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище ніж 7 грн/літр) і бензину (не вище ніж 5 грн/літр). Надбавка не стосується "брендового преміального" палива.

Бізнес не підтримує введення державного регулювання цін на пальне. Європейська Бізнес Асоціація закликала Кабмін скасувати постанову про держрегулювання цін на пальне.

В експертних колах кажуть, що встановлене Кабінетом Міністрів тимчасове державне регулювання цін на пальне може призвести до погіршення якості пального, а також погіршення контролю якості.

Додамо

До програми економічний патріотизм входить зниження ПДВ на бензин та дизель.

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