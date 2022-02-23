Кабмін знизив торгову надбавку на дизпаливо та бензин
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Кабінет Міністрів України знизив граничні рівні торгової надбавки до середньої роздрібної ціни дизпалива та бензину. Про це УНН повідомляє з посиланням на постанову від 9 лютого 2022 року № 140.
Деталі
Кабмін замість 7 грн на 1 літр для дизельного палива (з ПДВ) встановив максимальну націнку в 5 грн.
Для бензинів автомобільних націнку знизили з 5 грн до не більше 4,55 грн з урахуванням податку на додану вартість, який нараховують до середньої вартості 1 літра.
Доповнення
14 травня Кабмін постановою ввів держрегулювання цін на пальне, рішення набуло чинності з 15 травня.
На період дії карантину встановлено граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище ніж 7 грн/літр) і бензину (не вище ніж 5 грн/літр). Надбавка не стосується "брендового преміального" палива.
Бізнес не підтримує введення державного регулювання цін на пальне. Європейська Бізнес Асоціація закликала Кабмін скасувати постанову про держрегулювання цін на пальне.
В експертних колах кажуть, що встановлене Кабінетом Міністрів тимчасове державне регулювання цін на пальне може призвести до погіршення якості пального, а також погіршення контролю якості.
Додамо
До програми економічний патріотизм входить зниження ПДВ на бензин та дизель.