Економічний патріотизм: Зеленський заявив про ініціювання зниження ПДВ на бензин та дизель
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Програма економічний патріотизм включає зниження ПДВ на бензин та дизель. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
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«Зменшення податкового навантаження на бізнес й обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення в бізнес й банківську систему. Зниження ПДВ (податку на додану вартість – ред.) на бензин та дизель. Що дозволить знизити ціни на заправках. Наша мета – це здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці», - розповів Зеленський.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив про запуск програми економічного патріотизму, яка включатиме зниження податкового навантаження на бізнес.