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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зменшення податкового навантаження на бізнес: Зеленський оголосив про запуск програми економічного патріотизму

Зменшення податкового навантаження на бізнес: Зеленський оголосив про запуск програми економічного патріотизму

Київ • УНН

 • 143095 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив про запуск програми економічного патріотизму, яка включатиме зниження податкового навантаження на бізнес, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Патріот – це той, хто бореться з ворогом за свою землю. Той, хто вкладається в неї грошима й створює на ній робочі місця. Тому ми запускаємо програму економічного патріотизму. Це додаткові стимули для локалізації нашого виробництва», - розповів Зеленський.

Деталі

За його словами, програма покликана стати додатковими стимулами для локалізації українського виробництва й підтримкою окремих галузей.

«Зменшення податкового навантаження на бізнес й обмеження перевірок. Це стимули для залучення коштів населення в бізнес й банківську систему. Зниження ПДВ на бензин та дизель, що дозволить знизити ціни на заправках. Наша мета – це здобуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці», - зазначив Зеленський.

Зеленський додав, що завтра, 23 лютого він зустрінеться із ТОП-50 українського великого бізнесу. Він зазначив, що всі вони повинні залишитися в Україні.

Доповнення

На тлі загострення російсько-української кризи ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 97,32 долара за барель.

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