Нафта дорожчає на тлі загострення російсько-української кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у квітні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 97,32 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 8:08, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 2,02%.
При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 93,86 долара за барель, додавши 3,06%.
Деталі
Ціни на нафту підскочили більш ніж на 2 долари у вівторок через побоювання про перебої з поставками на тлі ескалації напруженості у відносинах між Росією та Україною після того, як Москва направила війська в ОРДЛО, на сході України, пише Reuters. Це сталося після визнання очільником Кремля так званих "Л/ДНР".
Доповнення
ОПЕК+, об'єднання Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) і союзників на чолі з Росією, поступово скасовує рекордні скорочення видобутку нафти, узгоджені в 2020 році, щоб протистояти падінню попиту через пандемію.
Відповідно до поточних планів група країн збільшить свій план видобутку в лютому на 400 тисяч барелів на добу, як це робилося щомісяця з середини 2021 року.