Нефть дорожает на фоне обострения российско-украинского кризиса

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15 марта, 19:03 • 88528 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 123882 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108613 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 98819 просмотра

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15 марта, 11:23 • 94868 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Киев • УНН

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КИЕВ. 22 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 97,32 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg по состоянию на 8:08, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,02%.

При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 93,86 доллара за баррель, прибавив 3,06%.

Детали

Цены на нефть подскочили более чем на 2 доллара во вторник из-за опасений о перебоях с поставками на фоне эскалации напряженности в отношениях между Россией и Украиной после того, как Москва направила войска в ОРДЛО, на востоке Украины, пишет Reuters. Это произошло после признания главой Кремля так называемых "Л/ДНР".

Дополнение

ОПЕК+, объединение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников во главе с Россией, постепенно отменяет рекордные сокращения добычи нефти, согласованные в 2020 году, чтобы противостоять падению спроса из-за пандемии.

В соответствии с текущими планами группа стран увеличит свой план добычи в феврале на 400 тысяч баррелей в сутки, как это делалось ежемесячно с середины 2021 года.

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