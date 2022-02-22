Нефть дорожает на фоне обострения российско-украинского кризиса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле во вторник утром в ходе торгов выросли в цене до 97,32 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.
По данным Bloomberg по состоянию на 8:08, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,02%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 93,86 доллара за баррель, прибавив 3,06%.
Детали
Цены на нефть подскочили более чем на 2 доллара во вторник из-за опасений о перебоях с поставками на фоне эскалации напряженности в отношениях между Россией и Украиной после того, как Москва направила войска в ОРДЛО, на востоке Украины, пишет Reuters. Это произошло после признания главой Кремля так называемых "Л/ДНР".
Дополнение
ОПЕК+, объединение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников во главе с Россией, постепенно отменяет рекордные сокращения добычи нефти, согласованные в 2020 году, чтобы противостоять падению спроса из-за пандемии.
В соответствии с текущими планами группа стран увеличит свой план добычи в феврале на 400 тысяч баррелей в сутки, как это делалось ежемесячно с середины 2021 года.