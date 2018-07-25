Кабмин завтра рассмотрит вопрос относительно госрезерва хлора

"Завтра в правительстве мы будем отдельно принимать решение по поручению Премьер-министра с точки зрения обеспечения резервом на уровне госрезерва хлора", - сказал он.



Как сообщал УНН, АО "Днепроазот" возобновило работу хлорной группы цехов и отгрузило первые цистерны с жидким хлором двум коммунальным предприятиям.



Также Украина ожидает поставки жидкого хлора из Узбекистана и уже получает хлор с Румынии.