Кабмин завтра рассмотрит вопрос относительно госрезерва хлора
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Кабинет министров Украины завтра планирует рассмотреть вопрос относительно государственного резерва хлора. Об этом сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время селекторного совещания с председателями ОГА по подготовке к новому отопительному сезону, передает корреспондент УНН.
"Завтра в правительстве мы будем отдельно принимать решение по поручению Премьер-министра с точки зрения обеспечения резервом на уровне госрезерва хлора", - сказал он.
Как сообщал УНН, АО "Днепроазот" возобновило работу хлорной группы цехов и отгрузило первые цистерны с жидким хлором двум коммунальным предприятиям.
Также Украина ожидает поставки жидкого хлора из Узбекистана и уже получает хлор с Румынии.