Кабмін завтра розгляне питання щодо держрезерву хлору

"Завтра в уряді ми будемо окремо приймати рішення по дорученню Прем’єр-міністра з точки зору забезпечення резервом на рівні держрезерву хлору", - сказав він.



Як повідомляв УНН, АТ "Дніпроазот" відновило роботу хлорної групи цехів та відвантажило перші цистерни з рідким хлором двом комунальним підприємствам.



Також Україна очікує на постачання рідкого хлору з Узбекистану і уже отримує хлор з Румунії.