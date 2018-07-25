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Кабмін завтра розгляне питання щодо держрезерву хлору

Кабмін завтра розгляне питання щодо держрезерву хлору

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Кабінет міністрів України завтра планує розглянути питання щодо державного резерву хлору. Про це сьогодні сказав віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час селекторної наради з головами ОДА щодо підготовки до нового опалювального сезону, передає кореспондент УНН.

"Завтра в уряді ми будемо окремо приймати рішення по дорученню Прем’єр-міністра з точки зору забезпечення резервом на рівні держрезерву хлору", - сказав він.

Як повідомляв УНН, АТ "Дніпроазот" відновило роботу хлорної групи цехів та відвантажило перші цистерни з рідким хлором двом комунальним підприємствам.

Також Україна очікує на постачання рідкого хлору з Узбекистану і уже отримує хлор з Румунії.

Українські Національні Новини

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