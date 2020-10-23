Кабмин утвердил требования к средствам защиты информации
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Кабинет министров Украины утвердил Технический регламент средств криптографической защиты информации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации.
"Соответствующее постановление "Об утверждении Технического регламента средств криптографической защиты информации" принято на заседании правительства 21 октября 2020 года. Технический регламент средств криптографической защиты информации (КЗИ) устанавливает требования к каждому этапу жизненного цикла средств криптографической защиты, предназначенных для защиты открытой и/или конфиденциальной информации, в соответствии с международными стандартами, что позволит повысить уровень доверия к результатам таких процедур", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принятие этого акта является важной частью выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и гармонизирует национальное законодательство с международными и европейскими нормативными документами.
"Для введения в оборот средств криптографической производители должны обеспечить соответствие процессов их разработки и изготовления существенным требованиям регламента. Администрация Госспецсвязи, в пределах сферы своей ответственности, будет осуществлять государственный рыночный надзор на соответствие средств криптографической защиты требованиям Технического регламента", - указано в сообщении.
Сообщается, что постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
"Вместе с этим до 1 января 2027 года средства криптографической защиты, которые введены в обращение до вступления в силу отмеченным постановлением и в соответствии с требованиями действующего в то же время законодательства, могут присутствовать на рынке и введены в эксплуатацию", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, Министерство цифровой трансформации заплатит более миллиона гривен "белым хакерам", которые смогут найти недостатки в приложении "Дія".