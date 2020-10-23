Кабмін затвердив вимоги до засобів захисту інформації
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив Технічний регламент засобів криптографічного захисту інформації. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.
“Відповідну постанову “Про затвердження Технічного регламенту засобів криптографічного захисту інформації” прийнято на засіданні уряду 21 жовтня 2020 року. Технічний регламент засобів криптографічного захисту інформації (КЗІ) встановлює вимоги до кожного етапу життєвого циклу засобів КЗІ, призначених для захисту відкритої та/або конфіденційної інформації, у відповідності до міжнародних стандартів, що дозволить підвищити рівень довіри до результатів таких процедур”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ухвалення цього акту є важливою частиною виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і гармонізує національне законодавство з міжнародними та європейськими нормативними документами.
“Для введення в обіг засобів КЗІ виробники мають забезпечити відповідність процесів їх розроблення та виготовлення суттєвим вимогам регламенту. Адміністрація Держспецзв’язку, у межах сфери своєї відповідальності, здійснюватиме державний ринковий нагляд щодо відповідності засобів КЗІ вимогам Технічного регламенту”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що постанова набирає чинності з 1 січня 2022 року.
“Водночас до 1 січня 2027 року засоби КЗІ, які введено в обіг до дня набрання чинності означеною постановою та відповідно до вимог чинного на той час законодавства, можуть бути присутні на ринку та введені в експлуатацію”, - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації заплатить більше мільйона гривень "білим хакерам", які зможуть знайти недоліки в додатку "Дія".