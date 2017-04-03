Кабмин утвердил среднесрочный план действий правительства до 2020 года (дополнено)

Во время презентации Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что среднесрочный план действий правительства предусматривает 5 приоритетных направлений.

По словам главы правительства, первым шагом является построение сильной и конкурентной экономики. "Мы должны обеспечить ежегодный устойчивый рост не менее 4-5% ВВП. Мы должны отойти от экономики сырьевого типа", - подчеркнул он.

Другим направлением плана, отметил В.Гройсман, является эффективное управление. По мнению Премьера, в Украине невозможно качественно решать вопросы развития страны, если не будет построен сильный государственный корпус. "Сильную государственную службу, которая способна адекватно воспринимать вызовы и эффективно управлять. Чтобы власть начала предоставлять качественные услуги своим гражданам", - уточнил глава правительства.

Третьим приоритетным планом действий, сказал он, является развитие человеческого капитала, а также минимизация бедности в Украине.

Еще одним из важных шагов правительства, подчеркнул В.Гройсман, является верховенство права и борьба с коррупцией. "Сейчас начался процесс трансформации судебных изменений, он продлится несколько лет. Но я глубоко верю в то, что при правильном подходе мы сможем сформировать систему правосудия таким образом, что она будет доступной и справедливой", - считает он.

Одно из важнейших направлений, подчеркнул он, - безопасность и оборона. Премьер подчеркнул, что речь идет как о внешней, так и внутренней обороне и безопасности.