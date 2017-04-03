Кабмин утвердил среднесрочный план действий правительства до 2020 года (дополнено)

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 46463 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103954 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159808 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117993 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117408 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113053 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104624 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107169 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103655 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154438 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин утвердил среднесрочный план действий правительства до 2020 года (дополнено)

Кабмин утвердил среднесрочный план действий правительства до 2020 года (дополнено)

Киев  •  УНН

 • 17778 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил среднесрочный план приоритетных действий правительства до 2020 года и план приоритетных действий на 2017 год. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

Во время презентации Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что среднесрочный план действий правительства предусматривает 5 приоритетных направлений.

По словам главы правительства, первым шагом является построение сильной и конкурентной экономики. "Мы должны обеспечить ежегодный устойчивый рост не менее 4-5% ВВП. Мы должны отойти от экономики сырьевого типа", - подчеркнул он.

Другим направлением плана, отметил В.Гройсман, является эффективное управление. По мнению Премьера, в Украине невозможно качественно решать вопросы развития страны, если не будет построен сильный государственный корпус. "Сильную государственную службу, которая способна адекватно воспринимать вызовы и эффективно управлять. Чтобы власть начала предоставлять качественные услуги своим гражданам", - уточнил глава правительства.

Третьим приоритетным планом действий, сказал он, является развитие человеческого капитала, а также минимизация бедности в Украине.

Еще одним из важных шагов правительства, подчеркнул В.Гройсман, является верховенство права и борьба с коррупцией. "Сейчас начался процесс трансформации судебных изменений, он продлится несколько лет. Но я глубоко верю в то, что при правильном подходе мы сможем сформировать систему правосудия таким образом, что она будет доступной и справедливой", - считает он.

Одно из важнейших направлений, подчеркнул он, - безопасность и оборона. Премьер подчеркнул, что речь идет как о внешней, так и внутренней обороне и безопасности.

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